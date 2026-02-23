Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, se refiere a Sporting Cristal con rotundo calificativo: "Equipo muy..."

2 de Mayo está de nuevo en Perú tras haber cometido la gran hazaña de eliminar a Alianza Lima. Ahora, el elenco paraguayo va a definir la llave con Sporting Cristal para conocer el equipo que pase a la Fase 3 de la Copa Libertadores. Precisamente el DT Eduardo Ledesma, en su llegada a Lima, le mostró su total respeto a su rival.

El partido de ida que se jugó en Asunción, 2 de Mayo y Sporting Cristal empataron con dos goles. La serie está completamente abierta y cualquier podría llevarse la victoria en Lima. El partido se jugará en Miguel Grau del Callo y en la previa del encuentro, Eduardo Ledesma no dudó en elogiar a los celestes.

DT de 2 de Mayo se refirió a Sporting Cristal con rotundo calificativo

Eduardo Ledesma está listo para afrontar el duelo ante Sporting Cristal y además de asegurar que el grupo está motivado para esta gran prueba a nivel internacional, también expresó la dificultad que tiene jugar como visitantes frente a uno de los grandes del fútbol peruano.

"Con mucha esperanza, optimismo, convencido de que en esta copa lo estamos llevando muy bien y hasta hoy en día estamos invictos jugando contra equipos muy difíciles. Sabemos que no va a ser fácil. Cristal es un equipo grande, lo he dicho en Paraguay, trataremos de estar firmes y sólidos para llegar al resultado que nos conviene. Es otro grande de aquí, de Perú", señaló.

(Video: Jax Latin Media)

La última victoria de 2 de Mayo como visitante fue en noviembre de 2025 ante Ameliano. Este factor podría jugar a favor de Sporting Cristal y aprovechar las pocas veces que ganó su rival cuando salió de su casa. También tener en cuenta que la última vez que empató fue ante Alianza Lima en Matute.

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Sporting Cristal vs 2 de Mayo jugará el 24 de febrero desde las 19:30 horas (Perú) y 21:30 horas (Paraguay). La localía del equipo peruano será en el Estadio Miguel Grau del Callao con capacidad de albergar a más de 17 mil personas.