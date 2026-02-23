Miguel Araujo reveló qué dijo Paulo Autuori para que Cristal empate a Universitario: "Nos pide..."

Uno de los hechos que se percibió en el Sporting Cristal vs Universitario fue la reacción celeste para remontar el 0-2 en contra que sufrían en el estadio Alberto Gallardo. Fue evidente la mejora de los dirigidos por Paulo Autuori, por lo que Miguel Araujo tomó la palabra para revelar qué exige el estratega brasileño.

Una vez que se dio el pitazo final al encuentro entre celestes y cremas, las cámaras de L1 MAX se dirigieron al defensa del club 'rimense' para conocer sus sensaciones del empate. En primera instancia, fue tajante al decirle que regalaron un primer tiempo, por lo que luego siguieron las indicaciones del profesor Autuori que es mucha conexión en el campo y no dar ninguna pelota por perdida.

De esta manera, el equipo 'bajopontino' se mentaliza en lo que será el duelo de Copa Libertadores. En palabras de Miguel Araujo, los datos expresan que el plantel celeste está en condiciones de afrontar ambos torneos, por lo que no es excusa el tener una seguidilla de encuentros en este arranque de temporada.

"Regalamos 45 minutos que no nos podemos permitir eso otra vez. Creo que no puede volver a pasar. Y estos son los 45 minutos que tenemos que entrar así. Así con el cuchillo entre los dientes, no dando un balón por perdido y teniendo conexión que eso es lo que nos pide el profe. ¿Cansancio por Copa? Los datos nos dicen otra cosa, nos dicen que podemos tener los recorridos y jugar sábado y martes. Así que creo que este grupo, no sé si mereció ganar, pero el empate… estamos bien", declaró Miguel Araujo.

El equipo de Paulo Autuori tuvo un fixture exigente en el mes de febrero, por lo que el comando técnico ha ido variando sus alineaciones para competir en ambos frentes. Ahora la gran responsabilidad es poner a Sporting Cristal en la Fase 3 de la Copa Libertadores, sin descuidar el desempeño en el Torneo Apertura en el que se ubican en el sexto lugar.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente duelo de Sporting Cristal será ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Este cotejo fue programado para el martes 24 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (00:30 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.