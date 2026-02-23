¡Golpe! 2 de Mayo anuncia fichaje de casi un millón de euros a poco de jugar con Sporting Cristal

En medio de la antesala del partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, el cuadro del 'Gallo Norteño' ha anunciado por todo lo alto la llegada de un mediocampista de 21 años que tiene un valor aproximado al millón de euros. Un golpe sobre la mesa en busca de conseguir mejores resultados a lo largo de la temporada.

2 de Mayo anuncia fichaje de casi un millón de euros

A través de las redes sociales, no solo 2 de Mayo anunció su llegada a la capital limeña para enfrentar a Sporting Cristal, sino que hizo oficial la incorporación de Alexis Fariña, un volante de 21 de años que pertenece a Cerro Porteño de Paraguay, pero que va a ser cedido al 'Gallo Norteño' por todo el 2026.

Una negociación que prosperó en estos días y que ahora se une al plantel que lidera Ledesma en busca de una reacción inmediata ante los malos resultados que viene registrando en la Liga Paraguaya. El plantel no quiere tropiezos en el certamen local, por lo que ahora necesita de un cambio drástico para escalar en la clasificación.

"El CS 2 de Mayo confirma la llegada de Alexis Fariña (21 años), mediocampista, quien ya forma parte del plantel principal. La institución le da la bienvenida y le desea el mayor de los éxitos defendiendo nuestros colores. ¡Éxitos Alexis Fariña en tu nueva casa!", informó el club.

2 de Mayo anuncia a Alexis Fariña como su nuevo refuerzo para el 2026.

2 de Mayo llegó a Lima para enfrentar a Sporting Cristal

En horas de la mañana de este lunes 23 de febrero, se reportó la llegada de 2 de Mayo a Lima para enfrentar a Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau del Callao. Uno de los que se pronunció ante la prensa fue el DT Eduardo Ledesma, quien calificó de "club grande" a los celestes y que será un choque sumamente complicado.