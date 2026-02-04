0
Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

Erick Osores da fuerte confesión sobre Universitario en la Liga 1 2026: "Ir al Monumental es..."

Universitario de Deportes es uno de los clubes que inició la Liga 1 2026 con victoria en casa. Ante ello, Erick Osores no dudó en dar firme advertencia.

Diego Medina
Erick Osores se refirió a Universitario.
Erick Osores se refirió a Universitario. | Foto: Fútbol en América | Universitario
Luego de disputarse la primera jornada de la Liga 1 2026, uno de los equipos que volvió a destacar en el entorno peruano fue Universitario de Deportes. El tricampeón del fútbol peruano se mantuvo firme en casa para vencer 2-0 a ADT, por lo que generó una postura del periodista deportivo, Erick Osores.

Sekou Gassama tiene fecha para su debut en Universitario.

Universitario anunció la fecha del esperado debut del delantero Sekou Gassama

Erick Osores da fuerte mensaje sobre Universitario

Durante el programa "Fútbol en América", Erick Osores tomó la palabra para referirse al triunfo de Universitario en el Estadio Monumental. Sabe que el cuadro crema es uno de los firmes candidatos a hacerse con el título nacional, por lo que no se amilana al dar una advertencia a los demás rivales de la Liga 1.

Y es que indica que va a ser muy difícil que un equipo de la Liga 1 2026 logre batir la imbatibilidad o fortaleza de Universitario de Deportes cada vez que juega de local en el Estadio Monumental. No solo ahora con la llegada de Rabanal, sino desde hace varias temporadas lo cual ha sido fundamental para tener el sello de tricampeón.

"Ir al Monumental es prácticamente asumir una derrota. Es tan fuerte la 'U' en el Monumental que, bueno, salvo un accidente como el de Sullana el año pasado, va a ser muy difícil que cualquier equipo le quite puntos", manifestó Erick Osores en "Fútbol en América".

Universitario

Erick Osores se rinde ante Universitario. Foto: Instagram Erick y Gonzalo.

Próximo partido de Universitario en Liga 1 2026

El siguiente partido de Universitario de Deportes será ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega de la Ciudad Imperial. Este choque de los cremas fue pactado para el sábado 7 de febrero a partir de las 17:00 hora peruana (22:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX por Movistar TV, DirecTV, Claro, Best Cable y Win.

No olvides revisar tu agenda deportiva

