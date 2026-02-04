Universitario remece el mercado y define la salida de talentoso futbolista: "Contrato..."

Universitario de Deportes se ilusiona con destacar de gran manera en la temporada 2026, donde tienen el objetivo de consagrarse como tetracampeón de la Liga 1 y hacer un buen papel en la Copa Libertadores, además de potenciar a sus categorías menores. Sin embargo, se conoció que los cremas concretaron la salida de un jugador para afrontar esta campaña.

Universitario definió la salida de talentoso futbolista

La llegada de Javier Rabanal entusiasmaba a los hinchas por poder ver a los jóvenes talentos destacar con el primer equipo; no obstante, en las últimas semanas se han visto varias salidas del equipo al no contar con espacio en el primer equipo. Este es el caso del defensa Pirlo Oba Rodríguez, quien prometía destacar con la camiseta de Universitario.

El joven talento crema fue uno de los jugadores más destacados en la última temporada de la categoría Sub-18 y se esperaba que pueda dar el salto al equipo principal. Sin embargo, el periodista Carlos Arrunategui reveló que el club decidió ha decidido que Pirlo Oba sea cedido a Deportivo Llacuabamba, club que apunta campeonar en la Liga 2 y volver a la élite.

Pirlo Oba dejará Universitario tras destacar con la Sub-18.

"El defensa Pirlo Oba Rodríguez, jugará cedido esta temporada en Llacuabamba. El zaguero, que destacó el año pasado en la Sub-18 de Piero Alva, tiene contrato con Universitario hasta finales de 2027", informó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

No obstante, no todas son malas noticias para los hinchas, ya que, conscientes de su gran proyección, la directiva aseguró al jugador con un contrato profesional válido hasta finales del 2027. De esta forma, en caso de destacar en la Liga 2, podrá volver al equipo para ganarse un lugar.

Pirlo Oba fue convocado con la selección peruana

Pirlo Oba recibió el llamado de la selección peruana sub-20.

Pirlo Oba Rodríguez es uno de las grandes promesas del fútbol peruano, razón por la cual no es de extrañar que sea observado de cerca por la selección peruana. De hecho, durante la temporada 2024 recibió el llamado para poder integrar uno de los microciclos de la categoría Sub-20 de la 'Bicolor'.