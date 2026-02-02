Diego Chávez, ex Universitario, impacta en el mercado y firma por inédito club: "Gran año"

Universitario de Deportes ha tenido dentro de la lista de campeones a un futbolista que nació en la cantera del cuadro merengue, pero que debido a decisiones no tuvo equipo varias temporadas. Estamos hablando de Diego Chávez, quien ahora ya tiene nuevo club de cara a la temporada 2026.

Diego Chávez, exfutbolista de Universitario, remece el mercado y fichó por club conocido

El lateral derecho Diego Chávez es nuevo futbolista de Embajadur en donde disputará la Copa Perú 2026 tras estar tres temporadas sin equipo y así fue confirmado por Rainer Torres.

Torres, utilizó sus redes sociales para anunciar que su equipo jugará el torneo peruano con el objetivo de seguir ascendiendo hasta llegar a la Liga 3, luego Liga 2 y por último a la Liga 1.

"Diego Chávez es parte del equipo de Embajadur que participará este año en copa Perú. Vamos con fuerza. Que sea un gran año juntos", se puede leer en su cuenta de X (antes Twitter).

Diego Chávez, exfutbolista de Universitario, es jugador de Embajadur y disputará la Copa Perú.

Cabe mencionar que Chávez tuvo su última experiencia en el fútbol profesional jugando por Unión Comercio en 2023, sin embargo luego se quedó sin equipo hasta que llegó su oportunidad en Embajadur.

Trayectoria de Diego Chávez

Diego Chávez empezó su carrera en la reserva de Universitario de Deportes para luego formar parte del equipo principal. Luego, salió fichado a Rosario FC y es ahí donde su carrera tiene una caída tras no lograr su mejor rendimiento, a diferencia a la que demostró cuando empezó en el cuadro de Ate.

Diego Chávez jugó en Universitario de Deportes.

Pasó por equipos como Unión Huaral, Deportivo Binacional, José Gálvez, Juan Aurich y Unión Comercio. Sin embargo también tuvo una ultima oportunidad para volver a jugar en Universitario en el 2022, no obstante no consiguió lo esperado.

Diego Chávez en Universitario

El lateral Chávez empezó su carrera futbolística en Universitario II y luego desde el 2012 al 2017 formó parte del equipo principal, en donde logró salir campeón nacional el 2013 el de la mano de Ángel Comizzo. Tras ello no volvió a brillar y tuvo una oportunidad de volver a vestirse de crema en 2022, sin embargo no rindió.