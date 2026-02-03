Rodrigo Ureña, ex Universitario, es duramente criticado en Colombia tras irse expulsado: "Chileno..."

Tras conseguir el tricampeonato con Universitario en el fútbol peruano, Rodrigo Ureña emprendió un nuevo reto y ahora se afianzó como uno de los titulares en el equipo de Millonarios. Lamentablemente, el jugador se fue expulsado y esto generó controversia en la prensa de Colombia.

Durante la pretemporada, Rodrigo Ureña demostró su calidad de juego, pero su temperamento se vio expuesto luego de que fuera amonestado dos veces y, por ende, se fue expulsado dejando a su equipo comprometido con 10 jugadores. El partido terminó en empate sin goles ante Independiente Medellín.

Rodrigo Ureña recibe críticas en Colombia por expulsión

El arranque de temporada de Rodrigo Ureña no ha sido el mejor y es que en sus primeros partidos con Millonarios se fue expulsado. El jugador no podrá ser parte de la convocatoria de los próximos partidos y esto la prensa colombiana no lo perdona, ni tampoco los hinchas.

"El partido ya se jugaba con tensión acumulada. El desgaste físico por el estado del terreno, sumado a la necesidad urgente de sumar puntos, hacía que cada decisión pesara el doble. En ese contexto, la expulsión del mediocampista chileno terminó siendo un golpe difícil de digerir para un equipo que sigue sin encontrar tranquilidad en el arranque del semestre", señala el portal 'El futbolero'.

Rodrigo Ureña se fue expulsado en último partido de Millonarios.

Rodrigo Ureña recibió la primera amarilla en el minuto 68 y la segunda amonestación la vio a los 86' tras una dura falta que evitó una clara opción de gol dele equipo visitante. A pesar de la protesta, la decisión del árbitro se mantuvo y finalmente ambos equipos terminaron repartiendo los puntos.

El próximo partido de Millonarios será por la fecha 9 en el Apertura ante Pereira. El equipo de Fabián Bustos, también ex Universitario, no podrá contar con Rodrigo Ureña hasta que cumpla su sanción por la expulsión.