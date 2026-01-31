Prensa colombiana da firme calificativo a Fabián Bustos tras sonar en Millonarios: "Apuesta por un..."

A falta de anuncio oficial, Fabián Bustos, entrenador con pasado en Universitario de Deportes se pondrá el buzo de Millonarios de Colombia donde actualmente milita otro exintegrante del cuadro merengue: Rodrigo Ureña. Será la primera experiencia del técnico argentino en el fútbol cafetero luego de tener paso en Olimpia.

Medio colombiano dio tajante calificativo a Fabián Bustos tras inminente llegada a Millonarios

Bajo ese escenario, la prensa colombiana no tardó en referirse a la próxima llegada del estratega de 56 años a 'Los Embajadores' para esta temporada después de la salida de Hernán Torres y lo calificaron como un "DT campeón". Del mismo modo, hicieron hincapié en su ritmo de trabajo.

"Millonarios apuesta por un DT campeón: el palmarés que respalda a Fabián Bustos. Millonarios apuesta por un perfil que ya sabe lo que es ganar. Bustos levantó títulos con clubes bajo presión", indicó Colombia.com en su sitio web.

Medio colombiano se refirió a la inminente llegada de Fabián Bustos a Millonarios

Por otra parte, también recordaron específicamente la última vez que consiguió proclamarse como campeón durante su etapa en la 'U' en 2024, un año muy especial ya que el equipo crema celebraba su centenario. Fue así como, reiteraron que Bustos evidenció una destacada campaña dirigiendo a la escuadra estudiantil, la cual se reflejaba con los buenos números que tenía el plantel a nivel local e internacional.

"Ese logro tiene un valor especial para Millonarios, ya que en ese equipo dirigió a Rodrigo Ureña, actual integrante del plantel albiazul. El mediocampista chileno fue una pieza clave en ese proceso, lo que establece una conexión directa entre el entrenador y el presente deportivo del club", agregaron.

Fabián Bustos: palmarés como entrenador