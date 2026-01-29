¿Golpe a Rodrigo Ureña? Integrante de Millonarios fue despedido de manera oficial: "Gracias"

Uno de los jugadores que generó impacto en este mercado de pases fue la salida de Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes. El volante chileno hizo una gran campaña con los 'merengues', pero para el 2026 decidió cambiar de aires e ir al fútbol colombiano con un histórico elenco como Millonarios FC.

Millonarios despide a pieza clave

A través de las redes sociales, Millonarios emitió un comunicado oficial para anunciar la destitución de Hernán Torres como director técnico de primer equipo. Dado las tres derrotas consecutivas en la Liga BetPlay, la directiva albiazul no toleró su continuidad y ahora lo despide en busca de darle un giro radical al rendimiento del plantel.

Este hecho genera mucha alerta en las nuevas incorporaciones de Millonarios como Rodrigo Ureña. Y es que son jugadores que tuvieron el visto bueno del comando técnico a cargo de Hernán Torres, pero ahora con su salida deberán batallar día a día su consideración para seguir siendo protagonistas en la presente temporada.

"Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como Director Técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución. Le deseamos lo mejor en sus planes futuros. Gracias por siempre profesor Hernán", informó Millonarios mediante un comunicado publicado en redes sociales.

Millonarios confirma salida del DT Hernán Torres.

¿Hasta cuándo es el contrato de Rodrigo Ureña con Millonarios?

Rodrigo Ureña firmó con Millonarios por dos temporadas. Su vínculo finaliza en diciembre del 2027, por lo que tiene aún tiempo para consolidarse con el plantel y volverse un referente en el mediocampo como lo hizo ante Universitario de Deportes por tres ediciones.

Valor de mercado de Rodrigo Ureña

Según el portal "Transfermarkt", Rodrigo Ureña tiene un valor de mercado de 800 mil euros a sus 32 años de edad. Su mejor versión se dio en la temporada 2023, cuando defendía la camiseta de Universitario de Deportes y llegó a valer 850 mil euros.