- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Rodrigo Ureña causó sensación en prensa argentina por jugada ante Boca Juniors: "La sacó..."
Rodrigo Ureña dejó Universitario de Deportes y ahora impactó a toda la prensa argentina tras una enorme jugada frente a Boca Juniors.
Uno de los principales futbolistas que tuvo Universitario de Deportes en su tricampeonato fue Rodrigo Ureña, mediocampista que fue titular en cada una de las últimas tres temporadas dentro de tienda crema y gracias a su rendimiento se fue a Millonarios de Colombia. Ahora, desde Argentina hablaron sobre el mediocampista que se hará extrañar en Ate este 2026.
Por la Copa Miguel Ángel Russo, torneo de pretemporada, Boca Juniors recibió a Millonarios en La Bombonera y ambos clubes igualaron a cero. Sin embargo, el encargado de evitar la victoria del 'Xeneize' fue el volante de la selección chilena, ya que en determinado momento del partido se jugó la vida para despejar un balón que iba a terminar dentro de su arco.
Resulta que a los 81' minutos del encuentro amistoso, cuando ya todo se estaba terminando, el elenco argentino llegó con todo al área colombiana y la pelota le iba a quedar a Merentiel debajo del arco, sin portero. No obstante, Rodrigo Ureña se cruzó en el momento exacto y mandó el balón al tiro de esquina, lo que impactó a los comentaristas.
"La sacó desde el piso", precisó el relator de ESPN, asombrado por la destreza del ex Universitario de Deportes dentro del terreno de juego. Con ello, el volante chileno va quedando listo para el inicio de la temporada 2026 y quiere salir campeón de la Liga Bet Play luego de haber alzado el título de la Liga 1 por tres años de forma consecutiva.
¿En qué clubes ha jugado Rodrigo Ureña?
Estos son los equipos donde ha jugado el volante chileno:
- Unión Española
- U de Chile
- Cobresal
- Deportes Temuco
- Palestino
- Antofagasta
- América de Cali
- Deportes Tolima
- Universitario
- Millonarios
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90