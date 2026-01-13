Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO por Copa Miguel Ángel Russo: horario, pronóstico y dónde ver

Momento de ir hasta el Estadio La Bombonera para el primer partido internacional que afrontará Boca Juniors. Los 'Xeneizes' jugarán contra Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo como homenaje al fallecido extécnico del 'Azul y Oro'. El compromiso quedó pactado para disputarse este miércoles a las 17:00 horas de Perú. Además, la transmisión irá EN DIRECTO por la plataforma streaming de ESPN Argentina y Disney Plus Premium.

Previa del partido Boca Juniors vs Millonarios

En el arranque del año, Boca tendrá una importante prueba de fuego contra Millonarios en un torneo bastante especial. Medios argentinos señalan que el elenco liderado por Claudio Úbeda ya trabaja en una serie de modificaciones con relación a la alineación que venían presentando al término del 2025.

Sobre ello, también hay que recordar que, el plantel no llegará completo pues se tienen las bajas de Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia. Bajo ese escenario, y tras los últimos entrenamientos en el predio de Ezeiza, se espera que el comando técnico se decida por un nuevo 4-3-3 ultra ofensivo, a diferencia del clásico sistema 4-4-2. La idea del estratega es ir probando a las actuales figuras, a poco del comienzo de la Liga Profesional 2026.

Desde la otra vereda, 'Los Embajadores' vienen de tener actividad el pasado fin de semana contra River Plate. Sin embargo, en esta ocasión, el conjunto cafetero no pudo frente al cuadro del 'Muñeco' Gallardo al caer por la mínima diferencia.

River Plate superó a Millonarios por la Serie Río de la Plata 2026

En ese contexto, los de Hernán Torres también tienen planificado una posible rotación del equipo titular, en donde podrían sorprender algunos de los nuevos fichajes. En la actualidad, hay gran expectativa con el debut del 'Tigre', Radamel Falcao García, quien no pudo tener minutos frente a los argentinos.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs Millonarios?

Según la programación oficial, Boca Juniors vs Millonarios se verán las caras este miércoles 14 de enero por un duelo amistoso correspondiente a la Copa Miguel Ángel Russo en La Bombonera.

Boca Juniors se enfrentará a Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Millonarios?

Boca Juniors vs Millonarios medirán fuerzas por la Copa Miguel Ángel Russo a partir de las 17:00 horas locales de Perú o las 19:00 horas de Argentina. A continuación, te contamos los horarios en el resto de países de Sudamérica.

México: 16:00 horas

Perú: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs Millonarios?

ESPN Argentina y la plataforma streaming Disney Plus Premium serán las señales internacionales que se encargarán de llevarte el minuto a minuto del encuentro entre Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO y EN DIRECTO por la Copa Miguel Ángel Russo.

Boca Juniors vs Millonarios: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Boca Juniors es favorito a ganar el partido amistoso contra Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo.

Casas de Apuestas Boca Juniors Empate Millonarios Betsson 1.78 3.30 4.45 Betano 1.83 3.30 4.35 1XBET 1.81 3.44 4.47 Doradobet 1.80 3.40 4.50

Boca Juniors vs Millonarios: alineaciones posibles

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. Millonarios: Diego Novoa, Carlos Saravia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex M. Paz, Danovis Banguero, David Silva, Mateo García, Stiven Vega, Carlos Quintero y Leonardo Castro.

Boca Juniors: últimos 5 partidos

Boca Juniors 0-1 Racing Club

Boca Juniors 1-0 Argentinos Jrs

Boca Juniors 2-0 Talleres

Boca Juniors 2-0 Tigre

Boca Juniors 2-0 River Plate

Millonarios: últimos 5 partidos

River Plate 1-0 Millonarios

Boyacá Chicó 1-2 Millonarios

Envigado 1-1 Millonarios

Millonarios 0-0 Once Caldas

Ind. Santa Fe 0-1 Millonarios

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs Millonarios?

Boca Juniors vs Millonarios se verán las caras por la Copa Miguel Ángel Russo en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, que tiene capacidad para recibir un aproximado de 54.000 hinchas.