Boca Juniors vs. Millonarios se enfrentan este miércoles 14 de enero, desde el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, en un partido por la Copa Miguel Ángel Russo. En esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este llamativo amistoso.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Millonarios?

Si tienes tiempo para ver los amistosos de pretemporada y deseas sintonizar el partido entre Boca Juniors vs. Millonarios, por la conmemorativa Copa Miguel Ángel Russo, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 16:00 horas

Perú: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

España: 23:00 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Millonarios?

Si quieres ver EN VIVO el primer partido de Boca Juniors en el 2026 ante Millonarios, por la denominada Copa Miguel Ángel Russo, tendrás que sintonizar Disney Plus Premium, única plataforma que lo transmitirá en toda Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos.

Previa del partido amistoso Boca Juniors vs. Millonarios

Antes de debutar en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Boca Juniors se preparará ante dos equipos importantes del continente sudamericano: Millonarios y Olimpia. Los dirigidos por Claudio Úbeda comenzaron su pretemporada el 2 de enero y recién empezarán a mostrados los resultados este miércoles.

El 'Xeneize' afrontará este partido amistoso en medio de la salida de Luis Advíncula, quien rescindió contrato para volver al fútbol peruano y jugar por Alianza Lima. Sin embargo, los 'Bosteros' incorporaron al delantero colombiano Marino Hinestroza, siendo su único fichaje hasta el momento.

Por su parte, Millonarios llega a este encuentro luego de perder por la mínima diferencia ante River Plate por la Serie Río de La Plata, que se lleva a cabo en Montevideo. El equipo colombiano llegó a Buenos Aires con la presencia de Radamel Falcao y la intención de quedar con la Copa Miguel Ángel Russo.