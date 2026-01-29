¡Oficial! Se confirmó nuevo canal que transmitirá los partidos de Liga 1 2026: "Vuelve a casa"

Estamos a solo un día del inicio de la Liga 1 2026. El campeonato más importante del fútbol peruano promete grandes emociones, con Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y el resto de clubes luchando por alcanzar la gloria. En ese contexto, se confirmó que los partidos del Torneo Apertura y Clausura podrán verse a nivel nacional a través de la señal de Movistar TV.

Movistar TV anunció que transmitirá todos los partidos de la Liga 1 2026

Mediante sus canales oficiales, Movistar Perú confirmó que incorporará la señal de L1 MAX dentro de su parrilla de programación, una noticia largamente esperada por los hinchas tras la salida de GOLPERÚ. De esta manera, todos sus usuarios podrán disfrutar desde la fecha 1 de la Liga 1 2026 y del resto del campeonato a lo largo de la temporada.

En el anuncio se precisó que el canal estará disponible en las frecuencias 11 (SD) y 711 (HD). Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que también podrá verse a través de las señales 14 y 714, números que anteriormente pertenecían a GOLPERÚ, confirmando así una transición clave en la transmisión del fútbol peruano.

"El fútbol vuelve a casa y sin costo adicional, por Movistar TV. El 100 % de los partidos de la Liga 1 llega a Movistar TV en las frecuencias 11 y 14 (SD), 711 y 714 (HD) y en Movistar TV App. Más deporte y entretenimiento para nuestros clientes. Seguimos avanzando", mencionaron.

Asimismo, cabe señalar que la señal de L1 MAX también contará con la transmisión ONLINE desde cualquier lugar por vía streaming mediante la app de Movistar TV.

L1 MAX será gratuito mediante Movistar TV

Del mismo modo, en el anuncio se confirmó que el canal de L1 MAX no tendrá ningún tipo de coste adicional para todos los clientes de Movistar TV, ya que está incluido en la parrilla estándar. Una medida que permitirá que todos los hinchas puedan seguir los partidos del fútbol peruano.