Indecopi inició investigación contra L1 MAX por no transmitir el Alianza Lima vs. Sport Huancayo
Indecopi anunció en sus redes sociales que iniciará una investigación contra L1 MAX por no transmitir el duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo. Conoce la causa y la sanción de estas indagaciones.
Alianza Lima se enfrentó a Sport Huancayo en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. En medio de este encuentro, ocurrió que el club huancaíno impidió que L1 MAX transmitiera el partido. Posteriormente, Indecopi intervino para anunciar una investigación por presunta publicidad engañosa.
Indecopi inició investigación tras la no transmisión del Alianza Lima ante Sport Huancayo
La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de Indecopi inició una investigación preliminar por presunta publicidad engañosa en el enfrentamiento entre Sport Huancayo y Alianza Lima.
Esto, debido a que L1 MAX habría mentido al señalar que iba a emitir todos los encuentros de la Liga 1, incluido el duelo entre ambas escuadras en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.
Indecopi inició investigación tras la no transmisión del Alianza Lima ante Sport Huancayo.
Por tanto, como parte de las investigaciones, Indecopi ha solicitado información a L1 MAX y a las instituciones involucradas para verificar la veracidad de los anuncios y el cumplimiento de la normativa.
Cabe mencionar que si se logra comprobar la presunta publicidad engañosa, las empresas pueden tener una multa de hasta 700 UIT, es decir 3 millones 850 mil soles.
¿Por qué L1 MAX no transmitió el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo?
1990 Sports tenía las cámaras listas para transmitir el duelo entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por L1 MAX, sin embargo el equipo huancaíno decidió no permitirle el ingreso al Estadio IPD Huancayo por una deuda pendiente.
Esta fuerte decisión del club de Huancayo logró que la cadena televisiva no transmitiera el primer encuentro de la Liga 1, por lo que muchos hinchas se quedaron con las ganas de verlo a través de las diversas plataformas.
