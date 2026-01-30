Futbolista que ganó el tricampeonato con la 'U' fue captado celebrando gol de Alan Cantero

Ha comenzado una nueva temporada en el fútbol peruano. Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo en condición de visitante por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, de la Liga 1, y un jugador que salió tricampeón con Universitario de Deportes sorprendió al mundo entero debido a que fue captado festejando eufóricamente la anotación de Alan Cantero a los 90 minutos, misma que le dio el triunfo a los blanquiazules.

Como sabemos, en los planteles de los 'compadres' existen jugadores que se pasaron de la crema a blanquiazul y viceversa, como por ejemplo Jairo Concha en la 'U' o Jairo Vélez en tienda íntima. Precisamente al ecuatoriano nacionalizado peruano es a quien nos referimos, ya que ahora como elemento de Matute celebró junto a todo el equipo la victoria en la ciudad 'Incontrastable'. En un video, se le vio corriendo feliz a lo largo del campo de juego.

A continuación te mostraremos el metraje en el que Jairo Vélez luce sumamente emocionado y se aproxima a toda velocidad hacia Alan Cantero, para fundirse en un abrazo enorme junto a todos sus compañeros de Alianza Lima. Los blanquiazules iniciaron con pie derecho el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y son uno de los líderes del campeonato, a falta de que terminen de jugar las demás instituciones deportivas.

Jairo Vélez habló sobre el triunfo de Alianza Lima

El ex Universitario de Deportes fue interrogado tras la victoria sobre Sport Huancayo en condición de visitante. "Contento con el triunfo en una plaza muy difícil. Gracias a Dios pudimos llevarnos un buen resultado de acá y ahora enfocados en lo que viene", precisó el delantero ecuatoriano, quien no ocupa plaza de foráneo debido a que ya cuenta con la nacionalidad peruana.

¿En qué clubes ha jugado Jairo Vélez?

Estos han sido sus equipos: