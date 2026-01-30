Melgar vs Cienciano EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver

Melgar vs Cienciano encienden la competencia de la Liga 1 2026 con el clásico del Sur, este sábado 31 de enero en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. La cita del partido con pronóstico reservado iniciará a las 6.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de L1 MAX. Sigue la antesala y el minuto a minuto de la jornada 1 del Torneo Apertura 2026.

Cienciano vs Melgar por la Liga 1 2026

El inicio de temporada 2026 trae un enfrentamiento intenso ente Cienciano vs Melgar, que juegan por quedarse en el clásico de la Sur en Arequipa y con la consigna clara sacar ventaja a como dé lugar en su estreno de este Torneo Apertura.

Melgar, dirigido por Juan Reynoso, asume el rol de protagonista, al ser anfitrión del duelo, y más de un elemento que acapara la atención de los hinchas del fútbol nacional, como la de los dos exjugadores de Alianza Lima, Franco Zanelatto y Jeriel de Santis.

Por su lado, Cienciano tiene la ambición de volver a ser protagonista de la temporada, y aunque tendrá la condición de visitante, buscará quedarse con los tres puntos para empezar con el pie derecho.

¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar?

El partido entre Cienciano vs Melgar está programado para realizarse este sábado 31 de enero desde las 6.30 p. m. de acuerdo al horario peruano.

México: 5.30 p.m.

Perú: 6.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Colombia: 6.30 p.m.

Bolivia: 7.30 p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 7.30 p.m.

Argentina: 8.30 p.m.

Brasil: 8.30 p.m.

Uruguay: 8.30 p.m.

Paraguay: 8.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

¿Dónde ver Cienciano vs Melgar EN VIVO?

El partido entre Cienciano vs Melgar, por la Liga 1, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de L1 MAX. Cabe destacar que ese canal está incluído en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV y Claro TV.

¿Qué canal transmite Cienciano vs Melgar EN DIRECTO?

Canadá: Fanatiz Canada

Internacional: Fanatiz International, Bet365

México: Fanatiz Mexico

Perú: Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max

Puerto Rico: Fanatiz USA

EE. UU.: Fanatiz USA

Cienciano vs Melgar pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Melgar empate Cienciano Betsson 1.62 4.00 4.75 Betano.pe 1.67 4.15 5.30 bet365 1.62 3.70 5.25 1xBet 1.62 3.85 5.09 CoolbetLATAM 1.69 3.72 5.00 DoradoBet 1.66 3.80 5.00

Últimos enfrentamientos del Melgar vs Cienciano: