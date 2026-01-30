¿A qué hora juega Melgar vs Cienciano, canal TV y dónde ver partido por Liga 1?

0
Melgar y Cienciano se enfrentan este sábado 31 de enero, por el clásico del sur. Conoce horarios y canales para seguir este partido por la fecha 1 del Apertura de la Liga 1 2026.

Wilfredo Inostroza
Melgar y Cienciano se enfrentan por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Melgar y Cienciano se enfrentan por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 | Composición: Líbero
Se viene una nueva edición del clásico del sur. Melgar y Cienciano medirán fuerzas este sábado 31 de enero, en el inicio de la Liga 1 2026. Repasa horarios y canales para seguir este encuentro que promete emoción de principio a fin. ¿Qué equipo se quedará con los tres puntos en la 'Ciudad Blanca'?

¿Cuándo juega Melgar vs Cienciano?

El partido entre Melgar y Cienciano se juega este sábado 31 de enero. Este encuentro es válido por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juega Melgar vs Cienciano?

Repasa horarios para seguir el partido entre Melgar y Cienciano de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 18:30
  • Bolivia y Venezuela: 19:30
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 20:30
  • México: 17:30
  • Estados Unidos: 18:30 (Miami y Nueva York) y 15:30 (Los Ángeles)
  • España: 00:30 (del domingo 1)

¿Dónde ver Melgar vs Cienciano?

Hasta la fecha, se sabe que el duelo entre Melgar y Cienciano será transmitido por L1 MAX, canal disponible en operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros.

Melgar vs Cienciano: previa del partido por Liga 1

Los 'rojinegros' quieren estrenarse con victoria y mucho mejor si es ante su clásico rival. De los últimos 12 enfrentamientos ante la 'Furia Roja', solo perdió uno (nueve victorias y dos empates).

Por su parte, el 'Papá' espera cortar una racha de dos partidos sin vencer a los arequipeños. Su último triunfo fue en el Clausura del 2024, cuando se impuso por 3-1 en el Cusco.

Melgar vs Cienciano

Melgar mide fuerzas ante Cienciano por Liga 1.

Recordemos que estos equipos también se enfrentarán en la fase nacional de la Copa Sudamericana, aunque este encuentro se llevará a cabo en el estadio Garcilaso del Cusco, el próximo de 3 marzo.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

