¿A qué hora juega Melgar vs Cienciano, canal TV y dónde ver partido por Liga 1?

Se viene una nueva edición del clásico del sur. Melgar y Cienciano medirán fuerzas este sábado 31 de enero, en el inicio de la Liga 1 2026. Repasa horarios y canales para seguir este encuentro que promete emoción de principio a fin. ¿Qué equipo se quedará con los tres puntos en la 'Ciudad Blanca'?

¿Cuándo juega Melgar vs Cienciano?

El partido entre Melgar y Cienciano se juega este sábado 31 de enero. Este encuentro es válido por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juega Melgar vs Cienciano?

Repasa horarios para seguir el partido entre Melgar y Cienciano de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 18:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 20:30

México: 17:30

Estados Unidos: 18:30 (Miami y Nueva York) y 15:30 (Los Ángeles)

España: 00:30 (del domingo 1)

¿Dónde ver Melgar vs Cienciano?

Hasta la fecha, se sabe que el duelo entre Melgar y Cienciano será transmitido por L1 MAX, canal disponible en operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros.

Melgar vs Cienciano: previa del partido por Liga 1

Los 'rojinegros' quieren estrenarse con victoria y mucho mejor si es ante su clásico rival. De los últimos 12 enfrentamientos ante la 'Furia Roja', solo perdió uno (nueve victorias y dos empates).

Por su parte, el 'Papá' espera cortar una racha de dos partidos sin vencer a los arequipeños. Su último triunfo fue en el Clausura del 2024, cuando se impuso por 3-1 en el Cusco.

Melgar mide fuerzas ante Cienciano por Liga 1.

Recordemos que estos equipos también se enfrentarán en la fase nacional de la Copa Sudamericana, aunque este encuentro se llevará a cabo en el estadio Garcilaso del Cusco, el próximo de 3 marzo.