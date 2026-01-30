- Hoy:
¿A qué hora juega Melgar vs Cienciano, canal TV y dónde ver partido por Liga 1?
Melgar y Cienciano se enfrentan este sábado 31 de enero, por el clásico del sur. Conoce horarios y canales para seguir este partido por la fecha 1 del Apertura de la Liga 1 2026.
Se viene una nueva edición del clásico del sur. Melgar y Cienciano medirán fuerzas este sábado 31 de enero, en el inicio de la Liga 1 2026. Repasa horarios y canales para seguir este encuentro que promete emoción de principio a fin. ¿Qué equipo se quedará con los tres puntos en la 'Ciudad Blanca'?
Tras aprobar su examen de nacionalización: ¿Williams Riveros y Di Benedetto jugarán ante ADT?
¿Cuándo juega Melgar vs Cienciano?
El partido entre Melgar y Cienciano se juega este sábado 31 de enero. Este encuentro es válido por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
¿A qué hora juega Melgar vs Cienciano?
Repasa horarios para seguir el partido entre Melgar y Cienciano de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 18:30
- Bolivia y Venezuela: 19:30
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 20:30
- México: 17:30
- Estados Unidos: 18:30 (Miami y Nueva York) y 15:30 (Los Ángeles)
- España: 00:30 (del domingo 1)
¿Dónde ver Melgar vs Cienciano?
Hasta la fecha, se sabe que el duelo entre Melgar y Cienciano será transmitido por L1 MAX, canal disponible en operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros.
Melgar vs Cienciano: previa del partido por Liga 1
Los 'rojinegros' quieren estrenarse con victoria y mucho mejor si es ante su clásico rival. De los últimos 12 enfrentamientos ante la 'Furia Roja', solo perdió uno (nueve victorias y dos empates).
Por su parte, el 'Papá' espera cortar una racha de dos partidos sin vencer a los arequipeños. Su último triunfo fue en el Clausura del 2024, cuando se impuso por 3-1 en el Cusco.
Melgar mide fuerzas ante Cienciano por Liga 1.
Recordemos que estos equipos también se enfrentarán en la fase nacional de la Copa Sudamericana, aunque este encuentro se llevará a cabo en el estadio Garcilaso del Cusco, el próximo de 3 marzo.
