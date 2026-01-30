La Liga 1 2026 abrió su telón con emocionantes partidos. Los equipos saben que si quieren levantar el título nacional, necesitan marcar condiciones desde la primera fecha del Torneo Apertura. Alianza Lima, Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal son los candidatos para animar el campeonato.

Tabla de posiciones Liga 1 2026

Equipos PJ DG Puntos 1. Alianza Lima 1 +1 3 2. Alianza Atlético 00 00 00 3. ADT 00 00 00 4. Atlético Grau 00 00 00 5. CD Moquegua 00 00 00 6. Comerciantes Unidos 00 00 00 7. Cienciano 00 00 00 8. Cusco FC 00 00 00 9. Deportivo Garcilaso 00 00 00 10. Melgar 00 00 00 11. FC Cajamarca 00 00 00 12. Juan Pablo II 00 00 00 13. Chankas 00 00 00 14. Sport Boys 00 00 00 15. UTC 00 00 00 16. Sporting Cristal 00 00 00 17. Universitario 00 00 00 18. Sport Huancayo 01 -1 00

Liga 1 2026 partidos

Viernes 30 de enero

Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima | IPD Huancayo

15:15 horas | UTC vs. Atlético Grau | Heroés de San Ramón

Sábado 31 de enero

13:00 horas | Sport Boys vs. Los Chankas | Miguel Grau

15:15 horas | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca | C.D. Juan Pablo II

18:30 horas | Melgar vs. Cienciano | Monumental UNSA

Domingo 1 de febrero

13:00 horas | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

15:15 horas | Alianza Atlético vs. Cusco FC | Estadio Campeones del 36

18:00 horas | Universitario vs. ADT | Estadio Monumental

Lunes 2 de febrero

15:00 horas | Comerciantes Unidos vs. C.D. Moquegua | Estadio Juan Maldonado

Formato de la Liga 1 2026

Clasifican a semifinales los ganadores del Apertura, Clausura, primero del acumulado y segundo del acumulado.

Los ganadores del Apertura y Clausura deben terminar entre los 7 primeros del acumulado para disputar la semifinal.

En caso un mismo equipo sea el ganador del Apertura y Clausura será campeón nacional.

Para definir al subcampeón, el tercero y cuarto del acumulado se medirán y el ganador se enfrentará al segundo del acumulado.

Apertura tendrá 17 fechas.

Clausura tenrá 17 fechas.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026?

La transmisión de los partidos de la Liga 1 2026, tanto el Apertura como el Clausura, estará disponible por L1 MAX (canal que lo encuentras en Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, BestCable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú.