Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: Partidos y resultados de la fecha 1
Se juega la primera fecha del Torneo Apertura. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 tras el partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo.
La Liga 1 2026 abrió su telón con emocionantes partidos. Los equipos saben que si quieren levantar el título nacional, necesitan marcar condiciones desde la primera fecha del Torneo Apertura. Alianza Lima, Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal son los candidatos para animar el campeonato.
Tabla de posiciones Liga 1 2026
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Alianza Lima
|1
|+1
|3
|2. Alianza Atlético
|00
|00
|00
|3. ADT
|00
|00
|00
|4. Atlético Grau
|00
|00
|00
|5. CD Moquegua
|00
|00
|00
|6. Comerciantes Unidos
|00
|00
|00
|7. Cienciano
|00
|00
|00
|8. Cusco FC
|00
|00
|00
|9. Deportivo Garcilaso
|00
|00
|00
|10. Melgar
|00
|00
|00
|11. FC Cajamarca
|00
|00
|00
|12. Juan Pablo II
|00
|00
|00
|13. Chankas
|00
|00
|00
|14. Sport Boys
|00
|00
|00
|15. UTC
|00
|00
|00
|16. Sporting Cristal
|00
|00
|00
|17. Universitario
|00
|00
|00
|18. Sport Huancayo
|01
|-1
|00
Liga 1 2026 partidos
Viernes 30 de enero
- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima | IPD Huancayo
- 15:15 horas | UTC vs. Atlético Grau | Heroés de San Ramón
Sábado 31 de enero
- 13:00 horas | Sport Boys vs. Los Chankas | Miguel Grau
- 15:15 horas | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca | C.D. Juan Pablo II
- 18:30 horas | Melgar vs. Cienciano | Monumental UNSA
Domingo 1 de febrero
- 13:00 horas | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- 15:15 horas | Alianza Atlético vs. Cusco FC | Estadio Campeones del 36
- 18:00 horas | Universitario vs. ADT | Estadio Monumental
Lunes 2 de febrero
- 15:00 horas | Comerciantes Unidos vs. C.D. Moquegua | Estadio Juan Maldonado
Formato de la Liga 1 2026
- Clasifican a semifinales los ganadores del Apertura, Clausura, primero del acumulado y segundo del acumulado.
- Los ganadores del Apertura y Clausura deben terminar entre los 7 primeros del acumulado para disputar la semifinal.
- En caso un mismo equipo sea el ganador del Apertura y Clausura será campeón nacional.
- Para definir al subcampeón, el tercero y cuarto del acumulado se medirán y el ganador se enfrentará al segundo del acumulado.
- Apertura tendrá 17 fechas.
- Clausura tenrá 17 fechas.
¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026?
La transmisión de los partidos de la Liga 1 2026, tanto el Apertura como el Clausura, estará disponible por L1 MAX (canal que lo encuentras en Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, BestCable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú.
