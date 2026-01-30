0
Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo por la Liga 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: Partidos y resultados de la fecha 1

Se juega la primera fecha del Torneo Apertura. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 tras el partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo.

Jesús Yupanqui
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga 1 2026. | FOTO: Composición Líbero
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga 1 2026. | FOTO: Composición Líbero
La Liga 1 2026 abrió su telón con emocionantes partidos. Los equipos saben que si quieren levantar el título nacional, necesitan marcar condiciones desde la primera fecha del Torneo Apertura. Alianza Lima, Universitario, Cusco FC y Sporting Cristal son los candidatos para animar el campeonato.

Partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo no se transmite por L1 MAX.

¿Por qué L1 MAX no transmite el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo? Conoce la fuerte razón

Tabla de posiciones Liga 1 2026

EquiposPJDGPuntos
1. Alianza Lima1+13
2. Alianza Atlético000000
3. ADT000000
4. Atlético Grau000000
5. CD Moquegua000000
6. Comerciantes Unidos000000
7. Cienciano000000
8. Cusco FC000000
9. Deportivo Garcilaso000000
10. Melgar000000
11. FC Cajamarca000000
12. Juan Pablo II000000
13. Chankas000000
14. Sport Boys000000
15. UTC000000
16. Sporting Cristal000000
17. Universitario000000
18. Sport Huancayo01-100

Liga 1 2026 partidos

Viernes 30 de enero

  • Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima | IPD Huancayo
  • 15:15 horas | UTC vs. Atlético Grau | Heroés de San Ramón

Sábado 31 de enero

  • 13:00 horas | Sport Boys vs. Los Chankas | Miguel Grau
  • 15:15 horas | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca | C.D. Juan Pablo II
  • 18:30 horas | Melgar vs. Cienciano | Monumental UNSA

Domingo 1 de febrero

  • 13:00 horas | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • 15:15 horas | Alianza Atlético vs. Cusco FC | Estadio Campeones del 36
  • 18:00 horas | Universitario vs. ADT | Estadio Monumental

Lunes 2 de febrero

  • 15:00 horas | Comerciantes Unidos vs. C.D. Moquegua | Estadio Juan Maldonado

Formato de la Liga 1 2026

  • Clasifican a semifinales los ganadores del Apertura, Clausura, primero del acumulado y segundo del acumulado.
  • Los ganadores del Apertura y Clausura deben terminar entre los 7 primeros del acumulado para disputar la semifinal.
  • En caso un mismo equipo sea el ganador del Apertura y Clausura será campeón nacional.
  • Para definir al subcampeón, el tercero y cuarto del acumulado se medirán y el ganador se enfrentará al segundo del acumulado.
  • Apertura tendrá 17 fechas.
  • Clausura tenrá 17 fechas.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026?

La transmisión de los partidos de la Liga 1 2026, tanto el Apertura como el Clausura, estará disponible por L1 MAX (canal que lo encuentras en Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, BestCable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

