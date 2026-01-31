0
¿Cuál es la situación de Williams Riveros con Universitario, tras su prueba de nacionalización?

¿Williams Riveros da un paso al costado en Universitario tras desaprobar prueba de nacionalización? Conoce lo último sobre el caso del paraguayo 'merengue'.

Diego Medina
Williams Riveros no habría aprobado prueba de nacionalización por segunda vez.
Williams Riveros no habría aprobado prueba de nacionalización por segunda vez. | Foto: X Universitario
En las últimas horas, Universitario de Deportes se ha visto involucrado en un caso de mucha incertidumbre con las nacionalizaciones de Williams Riveros y Matías Di Benedetto. A falta de oficialización, se ha podido conocer que el argentino sí habría aprobado el examen respectivo, mientras que el paraguayo no habría tenido el mismo resultado.

En medio de esto, el periodista Diego Fernández de "Tiempo Crema" reveló que desde Universitario entienden que Williams Riveros no aprobó el examen y que ha sido un duro golpe para la institución. Sin embargo, uno de los más afectados fue el mismo defensa paraguayo, quien presuntamente habría indicado al club que "no perjudicar al club".

En palabras del comunicado, se desliza la posibilidad de que el jugador haya dado un paso al costado de la institución crema, pero no existe un comunicado oficial de ambos lados para corroborar ello. Lo cierto, es que Universitario espera los resultados oficiales para saber qué medidas tomar al respecto.

"Solo uno de ellos habría aprobado el examen de nacionalización. Eso ha sido un golpe duro no solo para la institución, sino para el propio Williams Riveros. Él está bastante afectado y que inclusive había deslizado la posibilidad de tratar de no perjudicar al club. No se sabe qué es lo que ha propuesto, pero tratando de pensar un poco mal, podría significar que pueda dar un paso al costado. Habría propuesto no perjudicar al club. No sé sabe si es que buscar una cesión rápida, una salida del club, no se sabe la opción", informó.

¿Cuándo se conocerá oficialmente los resultados de Williams Riveros y Matías Di Benedetto?

LÍBERO pudo conocer que el próximo lunes 2 de febrero Universitario recibirá los resultados oficiales de las pruebas de Wlliams Riveros y Matías Di Benedetto. En primera instancia, de confirmarse la desaprobación del examen del paraguayo, la directiva crema optará por inscribir al defensa como extranjero para la Liga 1 2026, ya que igual ocuparían los 7 cupos establecidos en las bases del torneo local.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

