Alberto Quintero dio fuerte comentario a Sekou Gassama previo a su debut con Universitario: "Es..."

Universitario de Deportes logró fichar a Sekou Gassama como uno de sus nuevos delanteros de cara a la temporada 2027 de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Tras ello, quien no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre el jugador español-senegalés fue Alberto Quintero, exfutbolista del cuadro merengue.

Alberto Quintero dio fuerte mensaje a Sekou Gassama previo a su debut con Universitario

El delantero panameño Alberto Quintero utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a Sekou Gassama antes de su gran debut con la camiseta de Universitario.

Quintero, quien es querido por toda la hinchada del equipo merengue, le brindó un mensaje de motivación a Gassama, manifestando que los aficionados son espectaculares en el Estadio Monumental de Ate.

El mensaje de Alberto Quintero a Sekou Gassama previo a su debut con Universitario.

"A romperla, Sekou. El cariño de los hinchas es sensacional", afirmó en su cuenta de Facebook, donde también los mismos hinchas le dejaron un contundente mensaje.

Dentro de estos mensajes a Quintero por haber brindado apoyo a Gassama, hubo muestras de satisfacción por estar presente siempre, a pesar de que actualmente ya no se encuentre en el club. Además, algunos pidieron su pronto regreso.

¿Cuándo debutará Sekou Gassama con Universitario?

Debido a que Sekou Gassama se encuentra poniéndose en forma para su gran debut con Universitario de Deportes, Javier Rabanal decidió no convocarlo para el duelo de la primera fecha de la Liga 1 ante ADT, sino que espera que el delantero esté en óptimas condiciones para la jornada 3 ante Cienciano en el Estadio Monumental.

Sekou Gassama podría debutar con Universitario ante Cienciano por Liga 1.

Alberto Quintero en Universitario

En enero de 2017, Alberto Quintero fichó por Universitario de Deportes y desde entonces ha demostrado su gran cariño por el club de Ate, entregándose al 100% en cada encuentro, llegando al punto de quedarse sin aliento.

Durante su etapa en el club, que terminó en 2022, no logró ganar un título nacional, pero sí ganó el Torneo Apertura 2020. Sin embargo, cuando disputó el campeonato a fin de año, no pudo alzar la copa.

Alberto Quintero es querido por todos los hinchas de Universitario.

Si bien nunca logró coronarse como campeón nacional, lo que sí pudo obtener es el amor de los hinchas de Universitario, quienes hasta el día de hoy no lo olvidan y piden su regreso.