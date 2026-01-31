Universitario empató 3-3 con ADT en casa y preocupa a sus hinchas con la temporada 2026

Los hinchas de Universitario de Deportes tienen como principal objetivo salir tetracampeones de la Liga 1 este 2026, por lo que están totalmente alegres con el trabajo que viene haciendo Javier Rabanal. En ese sentido, esta felicidad en tienda crema se vio opacada debido a que la 'U' empató 3-3 con ADT de Tarma jugando en condición de local, lo que generó una profunda preocupación en la afición.

Como sabemos, el debut de los merengues en el Torneo Apertura es precisamente con el 'Vendaval Celeste' y en el Estadio Monumental, por lo que la institución tarmeña aprovechó para viajar con todas sus categorías. Bajo esa premisa, hoy se llevaron a cabo un total de seis compromisos amistosos de pretemporada entre ambos clubes en Vidu, desde las categorías 2008 hasta la 2013.

Universitario de Deportes ganó casi todos los partidos, menos el la categoría 2010 debido a que igualaron 3-3 con ADT. Es decir, la Sub-17 del cuadro crema no pudo ante la visita y generó incertidumbre entre su hinchada, aunque esto recién es el inicio del año. Los demás duelos si quedaron a favor de la 'U' y algunos de ellos incluso terminaron en goleada.

Universitario jugó amistosos con ADT.

Universitario jugó amistosos con ADT

Estos fueron los resultados de todos los partidos entre la 'U' y ADT:

2008: Universitario 2-0 ADT

2009: Universitario 3-1 ADT

2010: Universitario 3-3 ADT

2011: Universitario 4-2 ADT

2012: Universitario 2-0 ADT

2013: Universitario 5-1 ADT

Universitario vs. ADT por la Liga 1 2026: fecha, hora y canal

El partido entre Universitario vs. ADT será este domingo 1 de febrero en el Estadio Monumental de Ate, con inicio programado a las 18.00 horas de Perú. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro del Torneo Apertura 2026 mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional.