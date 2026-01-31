Alineaciones Universitario vs ADT: el renovado once de Rabanal para su debut por Liga 1 2026

Universitario de Deportes, actual tricampeón nacional hace su estreno oficial en el Estadio Monumental 'U' Marathon ante ADT este domingo por la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. La escuadra merengue apunta a que la victoria se quede en casa y con ello, poder arrancar el sueño rumbo al 'Tetra'. ¿Cómo formarían Javier Rabanal y Pablo Trobbiani?

Alineación de Universitario:

Diego Romero, Aldo Corzo, Caín Fara, César Inga, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí, Álex Valera, Edison Flores .

Universitario sueña con un debut con triunfo frente al 'Vendaval Celeste'. Para eso, los dirigidos por el técnico Rabanal han venido protagonizando algunos amistosos de pretemporada, siendo el más reciente contra U de Chile por la Noche Crema 2026. Con miras a este duelo, el conjunto estudiantil sufrirá las bajas de Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Héctor Fértoli, Anderson Santamaría y el delantero español-senegalés, Sekou Gassama, quien recién se está adaptando al ritmo futbolístico.

Con ese panorama, Rabanal y su comando técnico ya trabajan en una imponente formación que tiene como novedades a Corzo, Fara e Inga en la primera línea defensiva. Luego de ello, y considerando el clásico sistema 3-5-2, Andy Polo y José Carabalí pasarán a jugar como carrileros por las bandas.

Álex Valera se perfila para ser titular ante ADT

En el mediocampo, Castillo, Concha y Martín Pérez Guedes serán los encargados de la generación de fútbol en el cuadro merengue, que tiene todo para hacerse fuerte de local. Más adelantados se perfilan para jugar Edison Flores y el atacante Álex Valera, que tiene como objetivo seguir en racha goleadora para el club de sus amores.

Alineación de ADT:

Juan Valencia, Teo Gómez, Arthur Gutiérrez, Roony Biojo, Jhair Soto, John Narváez, Luis Pérez, Luis Benites, Víctor Cedrón, Aldair Rodríguez, Hideyoshi Arakaki.

Desde la otra vereda, según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, ADT de Tarma también llegará a esta cita con vitales ausencias como las de Joao Rojas, Jair Reyes y el joven delantero Nicolás Rengifo, hijo del popular 'Charapa'.

Aldair Rodríguez podría sumar minutos frente a Universitario

Los dos primeros futbolistas fueron expulsados en la última jornada del Clausura 2025, mientras tanto, el atacante nacional se encuentra a préstamo desde Universitario. No obstante, quien sí entró a la nómina de convocados para la visita es el volante ofensivo Víctor Cedrón, una de las principales figuras en la escuadra de altura. De otro lado, el ex Alianza Lima, Aldair Rodríguez apunta para ser una de las principales cartas de ataque contra los cremas.