- Hoy:
- Partidos de hoy
- Benfica vs Real Madrid
- Barcelona vs Copenhague
- River Plate vs Gimnasia
- Estudiantes vs Boca Juniors
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Champions League
Entrenador de ADT se rindió en elogios por fichaje de Universitario previo al partido: "Muy bien"
Pablo Trobbiani, técnico de ADT de Tarma destacó a una nueva incorporación de Universitario para esta temporada a poco del debut de ambos equipos por el Torneo Apertura 2026.
Universitario de Deportes se alista para el debut en el Torneo Apertura 2026 ante ADT. Los merengues recibirán en su casa al cuadro tarmeño este domingo 1 de febrero con la única consigna de quedarse con los tres puntos para encaminar su camino rumbo al tetracampeonato de la Liga 1. De otro lado, en el 'Vendaval Celeste' hay gran expectativa sobre buscar dar la sorpresa en condición de visitante.
PUEDES VER: Dejó Universitario y ahora está ilusionado de jugar en Alianza Lima este 2026: "Muy enfocado"
Entrenador de ADT se rindió ante fichaje de Universitario para esta temporada
En una reciente entrevista con L1 Radio, el entrenador de la escuadra de altura, Pablo Trobbiani fue consultado respecto a sus expectativas de enfrentar al actual tricampeón del fútbol peruano, sin embargo, aseguró que más allá de tener miedo, sus dirigidos estarán sumamente enfocados en tratar de dar la sorpresa en el Estadio Monumental. A su vez, elogió la trayectoria profesional del estratega español, Javier Rabanal.
Javier Rabanal fue elogiado por el técnico de ADT a poco del debut en el Torneo Apertura 2026
"¿Temer a la 'U'? No, esa no es la palabra. Hay que estar atentos. He seguido mucho a Rabanal, sus equipos son muy intensos. La verdad es que en Ecuador lo hizo muy bien, y hay que estar atentos a todas esas cuestiones, que lo tenemos presentes y los hemos estudiado", sostuvo.
De otro lado, el entrenador español nacionalizado argentino lanzó una firme advertencia a Universitario tras resaltar el estilo de juego que caracteriza a los clubes que dirige. "Mis equipos presionan alto, no dejan jugar al rival, salen jugando y tratan de tener protagonismo. No es mi idea tirarme atrás", acotó Trobbiani.
Cabe mencionar que, el estratega de 49 años llegó a ADT, procedente de Barcelona SC de Guayaquil donde trabajó como técnico interino. Dentro de su experiencia por el vecino país del norte, destaca el haber compartido con Segundo Castillo.
¿A qué equipos ha dirigido Pablo Trobbiani?
- Cobreloa (Chile)
- Guayaquil City (Ecuador)
- Barcelona SC (Ecuador)
- Toreros (Ecuador)
- Liga de Portoviejo (Ecuador)
- Olmedo (Ecuador)
No olvides revisar tu agenda deportiva
- 1
Futbolista de Inter Miami rompe su silencio y da firme calificativo a jugador de Alianza Lima: "Es un..."
- 2
Futbolista internacional anuncia salida de Alianza Lima a poco de iniciar la Liga: "Hoy me despido"
- 3
Atacante volvió al Perú tras su paso por Europa y se unió a los entrenamientos de Universitario
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90