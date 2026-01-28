Entrenador de ADT se rindió en elogios por fichaje de Universitario previo al partido: "Muy bien"

Universitario de Deportes se alista para el debut en el Torneo Apertura 2026 ante ADT. Los merengues recibirán en su casa al cuadro tarmeño este domingo 1 de febrero con la única consigna de quedarse con los tres puntos para encaminar su camino rumbo al tetracampeonato de la Liga 1. De otro lado, en el 'Vendaval Celeste' hay gran expectativa sobre buscar dar la sorpresa en condición de visitante.

Entrenador de ADT se rindió ante fichaje de Universitario para esta temporada

En una reciente entrevista con L1 Radio, el entrenador de la escuadra de altura, Pablo Trobbiani fue consultado respecto a sus expectativas de enfrentar al actual tricampeón del fútbol peruano, sin embargo, aseguró que más allá de tener miedo, sus dirigidos estarán sumamente enfocados en tratar de dar la sorpresa en el Estadio Monumental. A su vez, elogió la trayectoria profesional del estratega español, Javier Rabanal.

Javier Rabanal fue elogiado por el técnico de ADT a poco del debut en el Torneo Apertura 2026

"¿Temer a la 'U'? No, esa no es la palabra. Hay que estar atentos. He seguido mucho a Rabanal, sus equipos son muy intensos. La verdad es que en Ecuador lo hizo muy bien, y hay que estar atentos a todas esas cuestiones, que lo tenemos presentes y los hemos estudiado", sostuvo.

De otro lado, el entrenador español nacionalizado argentino lanzó una firme advertencia a Universitario tras resaltar el estilo de juego que caracteriza a los clubes que dirige. "Mis equipos presionan alto, no dejan jugar al rival, salen jugando y tratan de tener protagonismo. No es mi idea tirarme atrás", acotó Trobbiani.

Cabe mencionar que, el estratega de 49 años llegó a ADT, procedente de Barcelona SC de Guayaquil donde trabajó como técnico interino. Dentro de su experiencia por el vecino país del norte, destaca el haber compartido con Segundo Castillo.

¿A qué equipos ha dirigido Pablo Trobbiani?