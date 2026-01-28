- Hoy:
Javier Rabanal destacó a exjugador de Almería que se incorporó a Universitario: "Diferente"
Javier Rabanal, DT de Universitario, emocionó a los hinchas al llenar de elogios a un habilidoso atacante que entrena en Campo Mar y tuvo un paso por Almería. ¿De quién se trata?
Universitario de Deportes se mentaliza en su enfrentamiento ante ADT de Tarma por su debut en la Liga 1 2026. Los cremas tienen el gran objetivo de ganar el título y consagrarse como tetracampeones, por lo que han sumado a varios refuerzos. En ese sentido, Javier Rabanal sorprendió al halagar a un exjugador de Almería que ya entrena con los cremas.
Javier Rabanal destacó a exjugador de Almería que se incorporó a Universitario
Uno de los jugadores que más expectativas ha generado en los hinchas es Sekou Gassama. El delantero senegalés es uno de los flamantes fichajes de Universitario para esta temporada y acaba de recibir los elogios de su entrenador tras ir sumando días entrenando en Campo Mar.
El DT Javier Rabanal, durante un diálogo con el programa 'Toco y Me Voy', no dudó en destacar las grandes habilidades del atacante africano. Según indicó, Gassama se desempeña especialmente como un delantero de área, una característica que carece el equipo.
“Sekou Gassama es un '9' de área grande, fuerte, que te puede descargar el balón de cara para habilitar a los interiores. Quizás es el más diferente a todos los demás que hay. El 'Tunche' se mueve mucho, Edison Flores da mucha movilidad, Álex Valera es de área, pero también sale fuera a jugar. De Sekou no se puede esperar mucho de eso", mencionó el estratega.
En esa línea, el técnico crema remarcó que es un jugador con habilidades distintas a sus compañeros, por lo que esperan que pueda darles varias victorias en esta temporada.
"Sekou está entre el punto de penalti y el área grande esperando para meter cabezazos y nosotros vamos a enfrentar muchas veces equipos que se te cierren y no te dan espacio. Es un jugador que puede salir a destrabarnos partidos o a ir destrabarnos desde el inicio porque tiene un físico privilegiado y esperamos que nos dé algo diferente", sentenció.
Sekou Gassama jugó en Almería de España
Sekou Gassama jugó en dos temporadas (2018 y 2019) en las filas del Almería de España. El senegalés logró jugar 29 partidos en las filas del cuadro español, donde consiguió 9 anotaciones y una asistencia. Un rendimiento que le permitió salir vendido al Real Valladolid a inicios de 2020.
