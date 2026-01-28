Javier Rabanal destacó a exjugador de Almería que se incorporó a Universitario: "Diferente"

Universitario de Deportes se mentaliza en su enfrentamiento ante ADT de Tarma por su debut en la Liga 1 2026. Los cremas tienen el gran objetivo de ganar el título y consagrarse como tetracampeones, por lo que han sumado a varios refuerzos. En ese sentido, Javier Rabanal sorprendió al halagar a un exjugador de Almería que ya entrena con los cremas.

Javier Rabanal destacó a exjugador de Almería que se incorporó a Universitario

Uno de los jugadores que más expectativas ha generado en los hinchas es Sekou Gassama. El delantero senegalés es uno de los flamantes fichajes de Universitario para esta temporada y acaba de recibir los elogios de su entrenador tras ir sumando días entrenando en Campo Mar.

El DT Javier Rabanal, durante un diálogo con el programa 'Toco y Me Voy', no dudó en destacar las grandes habilidades del atacante africano. Según indicó, Gassama se desempeña especialmente como un delantero de área, una característica que carece el equipo.

Video: Toco y Me Voy

“Sekou Gassama es un '9' de área grande, fuerte, que te puede descargar el balón de cara para habilitar a los interiores. Quizás es el más diferente a todos los demás que hay. El 'Tunche' se mueve mucho, Edison Flores da mucha movilidad, Álex Valera es de área, pero también sale fuera a jugar. De Sekou no se puede esperar mucho de eso", mencionó el estratega.

En esa línea, el técnico crema remarcó que es un jugador con habilidades distintas a sus compañeros, por lo que esperan que pueda darles varias victorias en esta temporada.

"Sekou está entre el punto de penalti y el área grande esperando para meter cabezazos y nosotros vamos a enfrentar muchas veces equipos que se te cierren y no te dan espacio. Es un jugador que puede salir a destrabarnos partidos o a ir destrabarnos desde el inicio porque tiene un físico privilegiado y esperamos que nos dé algo diferente", sentenció.

Sekou Gassama jugó en Almería de España

Sekou Gassama jugó en dos temporadas (2018 y 2019) en las filas del Almería de España. El senegalés logró jugar 29 partidos en las filas del cuadro español, donde consiguió 9 anotaciones y una asistencia. Un rendimiento que le permitió salir vendido al Real Valladolid a inicios de 2020.