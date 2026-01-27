0

Atacante volvió al Perú tras su paso por Europa y se unió a los entrenamientos de Universitario

Tras su paso por el fútbol europeo, este jugador volvió a nuestro país y se sumó a los entrenamientos de Universitario. Una grata noticia para los hinchas cremas.

Fortalecer sus divisiones menores es una de las grandes apuestas de Universitario. Quieren brindar toda la confianza a sus jóvenes talentos, para que en un futuro puedan destacar en el primer equipo y venderlos al exterior. Por ello, es clave la competencia para que sus 'joyas' puedan crecer futbolísticamente.

El periodista Carlos Arrunategui informó en su cuenta de X que Etienne Beuzeville volvió a nuestro país tras su paso por Alcorcón B de España y se unió a los entrenamientos del plantel de Universitario que disputará la Liga 3.

"Etienne Beuzeville (08) volvió al país luego de su experiencia en el AD Alcorcón “B” de España. El atacante se integro a los entrenamientos del plantel de Liga 3 de Universitario", expresó el comunicador.

Beuzeville es un jugador de 17 años que se desempeña como atacante. Desde agosto de 2024 formó parte de AD Alcorcón de España.

Además de Universitario, también formó parte de las divisiones menores de Esther Grande de Bentín. Destaca por su habilidad con el balón y efectividad cuando pisa el área rival.

Universitario apuesta en las divisiones menores

Universitario contrató a Javier Rabanal como una de sus grandes apuestas, tanto para su equipo principal como para divisiones menores. El club quiere fortalecer sus canteras y apostar por sus jóvenes talentos.

El DT español señaló que no va a forzar a los más chicos (jóvenes) para que puedan dar el salto al primer equipo. Todo es un proceso, pero si el jugador muestra condiciones para la alta competencia, tendrá la oportunidad en los duelos.

