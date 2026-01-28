Universitario pierde tres jugadores clave para su debut en la Liga 1 ante ADT

Se acerca el partido debut de Universitario y están convencidos de lograr el tetracampeonato a final de año. Para esto deberán empezar con el pie derecho ante ADT en el estadio Monumental. Javier Rabanal, nuevo DT español, está trabajando para encontrar a su equipo titular. Esto debido a que tiene que afrontar algunas ausencias. Ya está confirmadas.

Bajas de Universitario vs ADT

"Anderson Santamaría presenta un desgarro en el abductor y es baja ante ADT. A esto se suma la ausencia de Riveros (suspensión y nacionalización pendiente) y Di Benedetto (nacionalización pendiente). La línea de 3 será posiblemente Corzo-Fara-Inga", reveló el medio Charla Táctica Perú, segun la información del periodista Horacio Zimmermann.

Universitario tendrá tres bajas para el partido ante ADT | Charla Táctica Perú

Santamaría que vino de ser titular en la Noche Crema ante la Universidad de Chile tendrá que esperar para hacer su debut. Por otro lado, Riveros y Di Benedetto deberán esperar porque aún tienen un examen pendiente para recibir la nacionalidad peruano. 'Jerarquía' es el único jugador que pase lo que pase tendrá que perderse su primer partido del año en la Liga 1, arrastra una suspensión del año anterior.

¿Cuándo es el debut de Universitario en la Liga 1?

Universitario tendrá su primer partido por el Torneo Apertura este domingo 01 de febrero a las 6:00 pm (hora peruana). El rival será ADT de Tarma. Los cremas buscarán aprovechar su localía para sumar sus primeros puntos en el inicio de su camino para buscar el tetracampeonato. El partido será transmitido en la señal de L1 Max.