- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mano Menezes
- Liga 1 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Champions League
Dejó Universitario para buscar nuevas oportunidades y ahora jugará la Liga 2 2026
Futbolista tuvo un paso por Universitario de Deportes, sin embargo, recibió la noticia de que iba a ser renovado, por lo que ahora fichará por un club de la Liga 2.
Universitario de Deportes ha tenido a grandes futbolistas dentro de su escuadra, sin embargo, no lograron sobresalir, por lo que su continuidad no se concretó y tuvieron que salir a buscar nuevas oportunidades. Ese es el caso de Paulo Goyoneche, quien ahora jugará por Unión Comercio en la Liga 2 de la temporada 2026.
Dejó Universitario y ahora es el flamante fichaje de campeón peruano
Unión Comercio anunció a través de sus redes sociales el flamante fichaje de Paulo Goyoneche, ex Universitario, de cara a la temporada 2026 de la Segunda División peruana.
"Anunciamos con alegría la incorporación del mediocampista defensivo Paulo Goyonoche para toda la temporada. Confiamos en que su talento nos ayudará a alcanzar los objetivos", se puede leer en las redes del club.
Paulo Goyoneche, ex Universitario de Deportes, es nuevo jugador de Unión Comercio.
De esta forma, el cuadro de la selva logró la incorporación del volante que tuvo paso por diversos clubes, siendo el último el recién ascendido FC Cajamarca.
Paulo Goyoneche en Universitario
La carrera futbolística del pivote Paulo Goyoneche comenzó en 2013 cuando formó parte de la reserva de Universitario de Deportes, pero en busca de más partidos fue cedido a José Gálvez. Sin embargo, desde el 2014 hasta el 2016 estuvo en el segundo equipo del cuadro merengue hasta que logró salir hacia Sport Águila, finalizando así su etapa en el cuadro merengue.
Paulo Goyoneche jugó en Universitario de Deportes.
Clubes de Paulo Goyoneche
- Universitario II
- José Gálvez
- Sport Aguila
- Real Garcilaso (Cusco FC)
- Rosario FC
- UTC
- Unión Comercio
- Comerciantes
- Deportivo Binacional
- FC Cajamarca
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90