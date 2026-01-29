0
Dejó Universitario para buscar nuevas oportunidades y ahora jugará la Liga 2 2026

Futbolista tuvo un paso por Universitario de Deportes, sin embargo, recibió la noticia de que iba a ser renovado, por lo que ahora fichará por un club de la Liga 2.

Luis Blancas
Se fue de Universitario y ahora jugará la Liga 2
Se fue de Universitario y ahora jugará la Liga 2 | Composición: Líbero
Universitario de Deportes ha tenido a grandes futbolistas dentro de su escuadra, sin embargo, no lograron sobresalir, por lo que su continuidad no se concretó y tuvieron que salir a buscar nuevas oportunidades. Ese es el caso de Paulo Goyoneche, quien ahora jugará por Unión Comercio en la Liga 2 de la temporada 2026.

Unión Comercio anunció a través de sus redes sociales el flamante fichaje de Paulo Goyoneche, ex Universitario, de cara a la temporada 2026 de la Segunda División peruana.

"Anunciamos con alegría la incorporación del mediocampista defensivo Paulo Goyonoche para toda la temporada. Confiamos en que su talento nos ayudará a alcanzar los objetivos", se puede leer en las redes del club.

paulo goyoneche union comercio

Paulo Goyoneche, ex Universitario de Deportes, es nuevo jugador de Unión Comercio.

De esta forma, el cuadro de la selva logró la incorporación del volante que tuvo paso por diversos clubes, siendo el último el recién ascendido FC Cajamarca.

Paulo Goyoneche en Universitario

La carrera futbolística del pivote Paulo Goyoneche comenzó en 2013 cuando formó parte de la reserva de Universitario de Deportes, pero en busca de más partidos fue cedido a José Gálvez. Sin embargo, desde el 2014 hasta el 2016 estuvo en el segundo equipo del cuadro merengue hasta que logró salir hacia Sport Águila, finalizando así su etapa en el cuadro merengue.

paulo goyoneche universitario

Paulo Goyoneche jugó en Universitario de Deportes.

Clubes de Paulo Goyoneche

  • Universitario II
  • José Gálvez
  • Sport Aguila
  • Real Garcilaso (Cusco FC)
  • Rosario FC
  • UTC
  • Unión Comercio
  • Comerciantes
  • Deportivo Binacional
  • FC Cajamarca

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

