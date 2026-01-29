Tiago Cantoro, ex Universitario, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Talento"

Universitario de Deportes tuvo en sus filas a uno de los jugadores que se perfilaba a ser una de las promesas en el balompié nacional. Nos referimos a Tiago Cantoro, hijo del recordado atacante Mauro Cantoro, que defendió la camiseta crema y de diversos clubes de Primera División.

En este mercado de pases del 2026, el futbolista se encontraba en la búsqueda de un equipo, por lo que ahora una institución importante informó a su fiel hinchada la incorporación del ex Universitario de Deportes con el fin de ser campeón en la presente temporada.

Tiago Cantoro firma por mítico club 2026

Resulta, que Tiago Cantoro llegó a un acuerdo con Unión Minas, elenco que fue campeón en la Copa Perú 2025 y que puso su nombre en la Liga 2 del fútbol peruano para esta edición 2026. El objetivo del combinado de Pasco es consagrarse en lo más alto para ascender a Primera, por lo que confía en el talento del delantero para cumplir las expectativas.

"Un nuevo nombre se suma al proyecto. El equipo continúa fortaleciéndose y hoy anunciamos oficialmente la incorporación de Tiago Cantoro, nuevo fichaje que llega para aportar talento, entrega y compromiso al plantel. Tiago se integra con la convicción de trabajar al máximo, adaptarse rápidamente al grupo y dejarlo todo en cada partido defendiendo nuestros colores. Su llegada refuerza la idea de seguir construyendo un equipo competitivo, unido y con hambre de triunfo. La familia sigue creciendo y el objetivo se mantiene firme. ¡Bienvenido a casa, Tiago Cantoro!", escribió Unión Minas sobre el fichaje de su nuevo refuerzo.

¿En qué clubes jugó Tiago Cantoro?

Universidad San Martín

Universitario

Atlético Grau

Cusco FC

UTC

Juan Pablo II

Unión Minas

Valor de mercado de Tiago Cantoro

Según el portal "Transfermarkt", Tiago Cantoro tiene un valor de mercado de 125 mil euros a sus 25 años de edad. La mejor versión del atacante fue en la temporada 2023, en el que defendió los colores de Cusco FC.