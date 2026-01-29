Fabián Bustos, extécnico de Universitario, rompe el mercado y avanza su fichaje por mítico club

Fabián Bustos es uno de los entrenadores más recordados por los hinchas de Universitario de Deportes. El técnico argentino fue clave en la obtención del tricampeonato de la Liga 1, al mantener a la base del plantel crema durante su ciclo, hasta concretar su salida rumbo a Olimpia. Ahora, el estratega está próximo a definir su futuro y se perfila para firmar por un mítico equipo.

Fabián Bustos, ex técnico de Universitario, avanza su fichaje por mítico club

El entrenador se ha mantenido sin club tras su breve y fallido paso por Olimpia, donde apenas permaneció tres meses. Por lo que, ya viene definiendo su futuro profesional y, de acuerdo a lo informado por el periodista César Luis Merlo, está muy cerca de convertirse en el nuevo técnico de Millonarios de Colombia.

De acuerdo con el citado comunicador, el conjunto 'Azul' tiene muy encaminada las negociaciones con Fabián Bustos para ocupar el lugar del recientemente destituido Hernán Torres. De esta forma, solo restan detalles para que la operación se haga oficial.

"Millonarios tiene negociaciones muy avanzadas para que Fabián Bustos sea el nuevo entrenador del equipo, en reemplazo de Hernán Torres. Las charlas se encuentran en la etapa final para fichar al DT", fue la información que compartió el periodista en su cuenta de 'X'.

Cabe señalar que esta sería la primera experiencia de Bustos en el fútbol colombiano y su segundo equipo luego de su salida de Universitario a inicios de la temporada 2025. Además, sería el reencuentro del estratega con Rodrigo Ureña, otro excrema.

Fabián Bustos y su paso por Universitario

Fabián Bustos arribó a Universitario para asumir la conducción del equipo en la temporada 2024, tomando un plantel que venía de consagrarse campeón de la Liga 1 y logrando potenciarlo hasta alcanzar el bicampeonato en el año del centenario crema.

De cara al 2025, la directiva apostó por su continuidad y el argentino inició la temporada al mando del equipo; no obstante, durante el desarrollo del Torneo Apertura optó por dar un paso al costado tras recibir una oferta de Olimpia.

¿En qué clubes ha entrenado Fabián Bustos?

Manta FC (Ecuador)

Deportivo Quito (Ecuador)

Imbabura FC (Ecuador)

Técnico Universitario (Ecuador)

Macará (Ecuador)

LDU Portoviejo (Ecuador)

Delfín SC (Ecuador)

Santos (Brasil)

Barcelona SC (Ecuador)

América Mineiro (Brasil)

Universitario (Perú)

Olimpia (Paraguay)

Los títulos de Fabián Bustos como entrenador

Fabián Bustos ha ganado los principales títulos de su carrera en el fútbol ecuatoriano. El técnico consiguió los siguientes trofeos: