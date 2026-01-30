¿Cuál fue el resultado del examen de nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto?

Universitario de Deportes está cerca de enfrentar a ADT en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, antes del duelo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto tuvieron un examen de nacionalización peruana en Migraciones.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron su examen de nacionalización peruana

Después de realizar la prueba definitoria, Radio Programas del Perú (RPP) informó que los defensores de Universitario, Di Benedetto y Riveros, lograron aprobar su examen de nacionalización peruana.

Tras ello, liberaron dos plazas y, a falta de oficialización, el equipo merengue dispondrá de un cupo de extranjero adicional que podría ser utilizado a mitad de la temporada 2026.

Matías Di Benedetto y Williams Riveros aprobaron su examen de nacionalización peruana.

Cabe afirmar que, si bien desaprobaron en la primera evaluación, Migraciones le permitió a Matías Di Benedetto y Williams Riveros tener dos oportunidades más, siendo esta última aprobatoria.

De esta forma, Universitario de Deportes espera el proceso burocrático para que antes del cierre del libro de pases de la Liga 1, el 15 de marzo, puedan inscribir a los defensores como peruanos.

¿Matías Di Benedetto y Williams Riveros jugarán ante ADT?

Si bien las informaciones indican que Matías Di Benedetto y Williams Riveros aprobaron el examen de nacionalización para ser peruanos, Universitario tiene que esperar la comunicación formal de Migraciones.

Con la parte oficial, el cuadro merengue podrá tramitar los DNI de cada uno y, posteriormente, inscribir oficialmente a los defensores en la Liga 1.

Todo indica que Universitario de Deportes no podrá contar con Riveros y Di Benedetto para el enfrentamiento contra Asociación Deportiva Tarma (ADT) en la primera fecha del Torneo Apertura 2026.