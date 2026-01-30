Destacada figura de Universitario se lesionó y no estará ante ADT por el debut de la Liga 1

Universitario de Deportes se enfrentará a la Asociación Deportiva de Tarma (ADT) en la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 y no contará con 5 futbolistas que se suman a la lista de no convocados, siendo uno de ellos por lesión: nos referimos a Anderson Santamaría.

Futbolista de Universitario se lesionó y no jugará ante ADT por el inicio del Torneo Apertura

El periodista Gustavo Peralta informó a través de su programa en 'Colectivo World' que Javier Rabanal tomó la decisión de no convocar a cinco futbolistas para el duelo ante ADT en el Estadio Monumental, y uno de ellos fue Anderson Santamaría, quien no pudo participar debido a una lesión.

Si bien días previos se intentó que el defensor peruano llegue al partido ante el cuadro de Tarma, la última decisión del técnico español es no arriesgarlo para que pueda llegar óptimo a la fecha 2.

Anderson Santamaría sigue lesionado y no jugará ante ADT por la primera fecha de la Liga 1.

"Este domingo, ante ADT, no saldrán en la lista Anderson Santamaría, Sekou Gassama y Héctor Fertoli. La defensa peruana entrenó hoy y está mucho mejor de la lesión muscular, pero no se les va a arriesgar", se puede leer en X (anteriormente Twitter).

Sekou Gassama y Héctor Fértoli no jugarán ante ADT

Peralta reveló que Javier Rabanal decidió que, aparte de los todavía no nacionalizados Williams Riveros y Matías Di Benedetto, Sekou Gassama y Héctor Fértoli no sean convocados en la lista final de Universitario para enfrentar a ADT en la jornada 1 del Torneo Apertura.

Por el lado del delantero senegalés, es porque aún se encuentra poniéndose en forma para su gran debut, el cual se espera que sea en la fecha 3 ante Cienciano en el Estadio Monumental.

Héctor Fértoli y Sekou Gassama no jugará ante ADT.

Mientras que el volante argentino recién se viene recuperando de una lesión en el hombro, por lo que su regreso podría darse en el segundo partido del cuadro merengue ante Cusco, desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

"El senegalés-español aún está en un proceso de acondicionamiento futbolístico y se espera que esté listo como máximo para la tercera fecha. Por otro lado, el argentino se está recuperando de una lesión en el hombro y estaría en condiciones para ese encuentro", concluyó.