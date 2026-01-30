Tras aprobar su examen de nacionalización: ¿Williams Riveros y Di Benedetto jugarán ante ADT?

Universitario de Deportes recibió una gran noticia luego de que Matías Di Benedetto y Williams Riveros aprobaran satisfactoriamente su examen de nacionalización peruana en Migraciones. Sin embargo, la gran duda es si los defensores podrán jugar ante ADT en la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1. Aquí te lo contamos.

¿Williams Riveros y Di Benedetto jugarán ante ADT tras aprobar su examen de nacionalización peruana?

Migraciones decidió aprobar la prueba de nacionalización a Di Benedetto y Riveros luego de dos intentos, no obstante, desde Universitario están esperando la comunicación y anuncio oficial de que los futbolistas ya son peruanos y así comenzar con los trámite siguientes.

Con la llegada de una Resolución Suprema que oficialice a los defensores como peruanos, Universitario podrá continuar con el trámite del DNI y posteriormente inscribir a la Liga 1 a los dos futbolistas.

Si todo esto se cumple, recién el técnico crema, Javier Rabanal, podrá utilizar a Williams Riveros y Matías Di Benedetto como parte de la lista oficial para disputar encuentros en el Torneo Apertura.

En conclusión, esto significa que Universitario de Deportes no podrá utilizar a Di Benedetto y Riveros ante Asociación Deportiva Tarma (ADT) en la jornada 1 de la Liga 1.