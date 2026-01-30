- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Selección peruana
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Tras aprobar su examen de nacionalización: ¿Williams Riveros y Di Benedetto jugarán ante ADT?
Williams Riveros y Matías Di Benedetto lograron aprobar su examen de nacionalización, pero la gran pregunta es si jugarán el duelo ante ADT. Te contamos si Javier Rabanal podrá disponer de los defensores.
Universitario de Deportes recibió una gran noticia luego de que Matías Di Benedetto y Williams Riveros aprobaran satisfactoriamente su examen de nacionalización peruana en Migraciones. Sin embargo, la gran duda es si los defensores podrán jugar ante ADT en la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1. Aquí te lo contamos.
PUEDES VER: Fue presentado en la 'Noche Crema' de Universitario y ahora jugará en mítico club: "Bienvenido"
¿Williams Riveros y Di Benedetto jugarán ante ADT tras aprobar su examen de nacionalización peruana?
Migraciones decidió aprobar la prueba de nacionalización a Di Benedetto y Riveros luego de dos intentos, no obstante, desde Universitario están esperando la comunicación y anuncio oficial de que los futbolistas ya son peruanos y así comenzar con los trámite siguientes.
Con la llegada de una Resolución Suprema que oficialice a los defensores como peruanos, Universitario podrá continuar con el trámite del DNI y posteriormente inscribir a la Liga 1 a los dos futbolistas.
Si todo esto se cumple, recién el técnico crema, Javier Rabanal, podrá utilizar a Williams Riveros y Matías Di Benedetto como parte de la lista oficial para disputar encuentros en el Torneo Apertura.
En conclusión, esto significa que Universitario de Deportes no podrá utilizar a Di Benedetto y Riveros ante Asociación Deportiva Tarma (ADT) en la jornada 1 de la Liga 1.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90