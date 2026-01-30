0
Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo por la Liga 1

Tras aprobar su examen de nacionalización: ¿Williams Riveros y Di Benedetto jugarán ante ADT?

Williams Riveros y Matías Di Benedetto lograron aprobar su examen de nacionalización, pero la gran pregunta es si jugarán el duelo ante ADT. Te contamos si Javier Rabanal podrá disponer de los defensores.

Luis Blancas
¿Williams Riveros y Di Benedetto jugarán ante ADT tras aprobar su examen de nacionalización peruana?
¿Williams Riveros y Di Benedetto jugarán ante ADT tras aprobar su examen de nacionalización peruana?
Universitario de Deportes recibió una gran noticia luego de que Matías Di Benedetto y Williams Riveros aprobaran satisfactoriamente su examen de nacionalización peruana en Migraciones. Sin embargo, la gran duda es si los defensores podrán jugar ante ADT en la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1. Aquí te lo contamos.

Fue presentado en la Noche Crema de Universitario y ahora jugará en otro club

¿Williams Riveros y Di Benedetto jugarán ante ADT tras aprobar su examen de nacionalización peruana?

Migraciones decidió aprobar la prueba de nacionalización a Di Benedetto y Riveros luego de dos intentos, no obstante, desde Universitario están esperando la comunicación y anuncio oficial de que los futbolistas ya son peruanos y así comenzar con los trámite siguientes.

Con la llegada de una Resolución Suprema que oficialice a los defensores como peruanos, Universitario podrá continuar con el trámite del DNI y posteriormente inscribir a la Liga 1 a los dos futbolistas.

Si todo esto se cumple, recién el técnico crema, Javier Rabanal, podrá utilizar a Williams Riveros y Matías Di Benedetto como parte de la lista oficial para disputar encuentros en el Torneo Apertura.

En conclusión, esto significa que Universitario de Deportes no podrá utilizar a Di Benedetto y Riveros ante Asociación Deportiva Tarma (ADT) en la jornada 1 de la Liga 1.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

