0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Benfica
EN VIVO
Barcelona vs Copenhague

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de la fecha 4 por la segunda etapa

Esta es la programación con todos los partidos que corresponden a la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley. ¡La competencia se pone intensa!

    Shirley Marcelo
    Partidos de la Liga Peruana de Vóley.
    Partidos de la Liga Peruana de Vóley. | composición Líbero
    COMPARTIR

    La Liga Peruana de Vóley ingresa a su etapa decisiva, con Universitario como líder, manteniendo una ventaja de dos puntos sobre San Martín. No obstante, el panorama podría cambiar en esta jornada clave, marcada por el esperado duelo entre las ‘santas’ y Alianza Lima, que promete ser el partido más intenso de la fecha. Además, Regatas buscará dar el golpe ante las ‘pumas’. Revisa aquí la programación completa de los encuentros.

    Alianza Lima vs USMP por la Liga Peruana de Vóley

    PUEDES VER: San Martín vs Alianza Lima: fecha, hora y donde ver el partidazo por la Liga Peruana de Vóley

    Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 4 de la segunda fase

    Sábado 31 de enero

    • Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Soan - 2.45 p. m.
    • Atlético Atenea vs Rebaza Acosta - 5.00 p. m.
    • Universitario vs Regatas Lima - 7.00 p. m.

    Domingo 1 de febrero

    • Géminis vs Olva Latino - 3.15 p. m.
    • San Martín vs Alianza Lima - 5.00 p. m.

    Tabla de la Liga Peruana de Vóley:

    EQUIPOSPJPTSSETS G/P
    Universitario143841:19
    San Martín143640:16
    Alianza Lima143539:12
    Regatas142332:23
    Atenea142229:28
    Géminis142025:25
    Circolo141925:31
    Dep. Soan141523:33
    Rebaza Acosta141321:31
    Olva Latino141017:36

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Shirley Marcelo
    AUTOR: Shirley Marcelo

    Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

    Lo más visto

    1. Destacada figura de la selección peruana firmó con Alianza Lima hasta el 2028: "Atacante..."

    2. San Martín vs Alianza Lima: fecha, hora y donde ver el partidazo por la Liga Peruana de Vóley

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano