Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de la fecha 4 por la segunda etapa

La Liga Peruana de Vóley ingresa a su etapa decisiva, con Universitario como líder, manteniendo una ventaja de dos puntos sobre San Martín. No obstante, el panorama podría cambiar en esta jornada clave, marcada por el esperado duelo entre las ‘santas’ y Alianza Lima, que promete ser el partido más intenso de la fecha. Además, Regatas buscará dar el golpe ante las ‘pumas’. Revisa aquí la programación completa de los encuentros.

Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 4 de la segunda fase

Sábado 31 de enero

Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Soan - 2.45 p. m.

Atlético Atenea vs Rebaza Acosta - 5.00 p. m.

Universitario vs Regatas Lima - 7.00 p. m.

Domingo 1 de febrero

Géminis vs Olva Latino - 3.15 p. m.

San Martín vs Alianza Lima - 5.00 p. m.

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: