- Hoy:
- Partidos de hoy
- Benfica vs Real Madrid
- Barcelona vs Copenhague
- River Plate vs Gimnasia
- Estudiantes vs Boca Juniors
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Champions League
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de la fecha 4 por la segunda etapa
Esta es la programación con todos los partidos que corresponden a la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley. ¡La competencia se pone intensa!
La Liga Peruana de Vóley ingresa a su etapa decisiva, con Universitario como líder, manteniendo una ventaja de dos puntos sobre San Martín. No obstante, el panorama podría cambiar en esta jornada clave, marcada por el esperado duelo entre las ‘santas’ y Alianza Lima, que promete ser el partido más intenso de la fecha. Además, Regatas buscará dar el golpe ante las ‘pumas’. Revisa aquí la programación completa de los encuentros.
PUEDES VER: San Martín vs Alianza Lima: fecha, hora y donde ver el partidazo por la Liga Peruana de Vóley
Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 4 de la segunda fase
Sábado 31 de enero
- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Soan - 2.45 p. m.
- Atlético Atenea vs Rebaza Acosta - 5.00 p. m.
- Universitario vs Regatas Lima - 7.00 p. m.
Domingo 1 de febrero
- Géminis vs Olva Latino - 3.15 p. m.
- San Martín vs Alianza Lima - 5.00 p. m.
Tabla de la Liga Peruana de Vóley:
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS G/P
|Universitario
|14
|38
|41:19
|San Martín
|14
|36
|40:16
|Alianza Lima
|14
|35
|39:12
|Regatas
|14
|23
|32:23
|Atenea
|14
|22
|29:28
|Géminis
|14
|20
|25:25
|Circolo
|14
|19
|25:31
|Dep. Soan
|14
|15
|23:33
|Rebaza Acosta
|14
|13
|21:31
|Olva Latino
|14
|10
|17:36
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90