Fallece una de las grandes leyenda del Real Madrid a los 78 años de edad

Mediante un comunicado, el Real Madrid se despidió de su leyenda, quien jugó 11 temporadas con el club.

    Antonio Vidal
    Real Madrid comunicó el fallecimiento de una de sus leyendas. Foto: composición Líbero
    Vía redes sociales, el Real Madrid emitió un comunicado que anunciaba el reciente fallecimiento de una de sus leyendas de la institución este sábado 7 de marzo a los 78 años. En el comunicado, el conjunto blanco resaltó su más grande pesar por el jugador, que estuvo 11 temporadas en el club desde 1966 hasta 1977.

    Se trata de Vicente Paniagua, histórico basquetbolista europeo que llegó a representar a España. En los últimos años, estuvo vinculado al Madrid como comentarista de los partidos de nuestro equipo de baloncesto en Realmadrid TV.

    “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Vicente Paniagua, una de las grandes leyendas del Real Madrid y del baloncesto europeo. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos”, se lee en el comunicado del club.

    Real Madrid comunicó el fallecimiento de Vicente Paniagua. Foto: Real Madrid

    ¿Quién fue Vicente Paniagua?

    Originario de Alcázar de San Juan, Paniagua comenzó su trayectoria en el baloncesto local antes de emprender una carrera que lo llevó a lo más destacado del ámbito nacional. Su talento llamó rápidamente la atención y pronto fichó por el Real Madrid, club en el que vivió la etapa más exitosa de su carrera deportiva.

    ¿Qué títulos ganó Vicente Paniagua?

    Durante su etapa como jugador del Real Madrid, ganó 21 títulos en total:

    • 3 Copas de Europa
    • 1 Copa Intercontinental
    • 10 Ligas
    • 7 Copas de España

    Fútbol Peruano