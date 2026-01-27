San Martín vs Alianza Lima: fecha, hora y donde ver el partidazo por la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín jugarán el último partido de la fecha 4 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley, muchos están esperando este gran enfrentamiento. La última vez que ambos equipos se enfrentaron las 'santas' ganaron 3-1, ahora las dirigidas por Facundo Morando buscarán quedarse con la victoria. Es su oportunidad para buscar el liderato de la tabla.



¿Cuándo juega Alianza Lima vs. San Martín vóley?

El partido entre Alianza Lima contra San Martín por la Liga Peruana de Vóley se realizará el domingo 01 de febrero en el Polideportivo “Lucha” Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. San Martín vóley?

El emocionante partido entre Alianza Lima frente a San Martín está pactado a las 5:00 p.m. (horario peruano, ecuatoriano y colombiano).

México: 4:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín vóley?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina (canal 2). Por streaming, el duelo lo puedes ver por la app de Latina o la página web del canal peruano.