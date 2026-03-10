Cecilia Tait explotó contra la nueva generación de voleibolistas: “Se consideran estrellas”

En una reciente edición del programa Poli.pe, se tuvo como entrevistada a la mítica voleibolista Cecilia Tait, quien reapareció ante los medios para opinar sobre la actualidad del vóley peruano, esto tras el cierre de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. La exjugadora no dudó en cuestionar el estado físico de algunas jugadoras, teniendo tajantes palabras.

Otro punto que tocó fue que muchas voleibolistas se niegan a integrar la selección nacional. En este contexto, Tait no dudó en recordar los cuestionamientos de Lucha Fuentes hacia su generación, manifestando que eran recibidos como consejos; no obstante, expresó su descontento al señalar que a las nuevas generaciones ahora les incomoda que les digan algo.

Cecilia Tait explotó contra las nuevas generaciones de vóley

Para la referente de Seúl 88, muchas de las chicas que se encuentran actualmente en la LPV se consideran estrellas y cuestionó que tengan esta actitud sin haber ganado otro título que no sea la liga.

“Cuando Lucha Fuentes opinaba sobre nosotros, lo tomábamos como un consejo que había que asimilar. Las nuevas generaciones, en cambio, se molestan cuando se les hace una observación. Algunas se consideran estrellas sin haber ganado nada, salvo la liga. A nivel de selección, no han conseguido títulos. La vitrina internacional es la que realmente te posiciona”, fueron las palabras de Tait.

Tait sobre el físico de las jugadoras: “No pueden tener 80 kilos”

En otro momento, la ‘Zurda de Oro’ criticó el mal estado físico que presentan algunas jugadoras del torneo peruano.

“No me parece apropiado que una deportista de alto rendimiento tenga 80 kilos. Basta ver ligas donde las jugadoras están bien musculosas. ¿Qué está ocurriendo? No basta con competir, hay que cuidar el cuerpo. El cuerpo es el capital y la cuenta de ahorro del deportista, más aún ahora que las chicas reciben buenos sueldos. No deben tomarlo como una crítica”, empezó diciendo Tait.

“Puedo dar el ejemplo. Reconozco que tengo un ego alto, pero si no valoro mis logros, ¿quién lo hará? Soy medallista olímpica, fui mejor jugadora, MVP, y la lista de reconocimientos es extensa. Actualmente soy miembro de la Federación Internacional. Todo esto nos costó mucho esfuerzo: pasamos 12 años con un entrenador que exigía estar en forma y, si no lo estabas, te hacía correr”, sentenció la ex voleibolista