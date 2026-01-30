Jugador dejó Universitario pese a su buen nivel y ahora celebra el triunfo de Alianza: "Enfocados"

En su debut por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo en condición de visitante y de esta forma es uno de los líderes del campeonato nacional. En ese sentido, un futbolista, que dejó Universitario de Deportes durante el mejor momento de su carrera, ahora se mostró sumamente emocionado con el resultado obtenido bajo el mando de Pablo Guede.

Nos referimos a Jairo Vélez, quien hasta hace poco se encontraba jugando con la 'U' e incluso salió campeón la temporada pasada, pero siguió a su instinto y terminó aceptando la oferta del cuadro blanquiazul. Ahora, en tienda íntima, la prensa se le acercó para preguntarle por sus sensaciones luego de haber sumado sus primeros tres puntos en la campaña. El atacante respondió contundentemente.

"Contento con el triunfo en una plaza muy difícil. Gracias a Dios pudimos llevarnos un buen resultado de acá y ahora enfocados en lo que viene", precisó el ex Universitario de Deportes tras el triunfo de Alianza Lima sobre Sport Huancayo. De esta forma, demostró estar al 100% comprometido con los blanquiazules y se está alistando para el estreno en la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo, en Paraguay.

Asimismo, Jairo Vélez contó que le cedió el tiro libre a Alan Cantero cuando el argentino se lo pidió, y gracias a ello se terminó dando el golazo a último minuto con el que los íntimos vencieron 2-1 en la ciudad 'Incontrastable' por la Liga 1. En el plantel de Matute hay mucha confianza y esperan seguir plasmándola en el terreno de juego, sobre todo en los momentos más importantes.

¿Cuál es el valor de Jairo Vélez?

Actualmente, Jairo Vélez tiene un valor de 600 mil euros en el mercado de transferencias, siendo una de las cotizaciones más elevadas que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional. Sin embargo, no llega a igualar los 700 mil euros que obtuvo en el 2024 cuando brilló con la Universidad César Vallejo.