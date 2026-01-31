Mr. Peet llena de elogios a extranjero de Alianza Lima por encima de Alan Cantero: "Es muy disciplinado"

Alan Cantero finalmente renovó su contrato con Alianza Lima y pudo mostrarse en la pretemporada para ser tomado en cuenta por Pablo Guede. A pesar de no haber iniciado todavía como titular, el argentino ha demostrado que tiene mucho para ofrecer; sin embargo, Mr. Peet sorprendió con llamativa revelación sobre otro de los refuerzos del elenco Íntimo.

El debut de Alianza Lima en la Liga 1 2026 demostró que tiene suficientes alternativas en el plantel para hacer un recambio cuando sea necesario a pesar de las bajas de Zambrano, Trauco y Peña. Los blanquiazules ganaron por 1-2 en el primer partido y hay quienes ya tienen el puesto asegurado como titular.

Mr. Peet elogia a jugador extranjero por encima de Alan Cantero

Entre los fichajes que ha hecho Alianza Lima para esta temporada, uno de los que más ha destacado es Jairo Vélez, quien llegó de Universitario de Deportes y rápidamente se convirtió en un titular indiscutible en el esquema de Pablo Guede. Aunque los mismos hinchas se preguntan por qué no es titular Alan Cantero por encima de Vélez, Mr. Peet explicó a qué se debe la suplencia del argentino.

"Muy buen partido de Vélez, se está consolidando, es un jugador muy táctico. ¿Por qué Vélez y no Cantero? Porque Vélez, creo que, tiene una pizarra en la cabeza, es muy disciplinado tácticamente. Es de esos jugadores que los técnicos lo quieren siempre. Es un todoterreno. La toca seguro, filtra, la cuida, la administra bien. Cantero es explosión pura; ganar la dividida, picar, habilitar, es otro juego", señaló Mr. Peet haciendo referencia sobre la actuación del ecuatoriano nacionalizado peruano ante Sport Huancayo.

(Video: Mr. Peet)

Incluso durante la pretemporada, Jairo Vélez dejó en claro que está dispuesto a jugar en la posición que lo requiera el técnico a pesar de que eso signifique salir de su zona de confort. Por ahora, Pablo Guede parece tener más en consideración al ex Universitario que a Alan Cantero.

Alianza Lima jugará de local en la segunda fecha de la Liga 1

Para la jornada 2 de la Liga 1, Alianza Lima se enfrentará a Comerciantes Unidos en el Estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute. El partido está programado para iniciar a las 18:00 horas y se podrá ver a través de la señal de L1MAX.