Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora oficial del partido por Copa Libertadores 2026

Alianza Lima busca conseguir la misma hazaña de la temporada pasada al lograr ingresar a los grupos de la Libertadores, pero esta vez con un diferente comando técnico dejando atrás su pasado con Néstor Gorosito. Para ello, el equipo tiene que superar a 2 de Mayo en una llave de ida y vuelta. Conoce cuándo se jugará el próximo partido del equipo blanquiazul.

Tras realizar su debut oficial ante Sport Huancayo en la Liga 1 del fútbol peruano, Alianza Lima se alista para hacer su primera aparición en la Copa Libertadores en su visita al Monumental Albiceleste, que tiene capacidad de recibir a más de 25 mil espectadores.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora

El primer rival de los Íntimos será 2 de Mayo en la fase clasificatoria de la Copa Libertadores. Para mantener el sueño intacto, los dirigidos por Pablo Guede deben superar esta llave. El partido se jugará el próximo miércoles 4 de febrero desde las 19:30 horas en Perú.

Alianza Lima jugará ante 2 de Mayo.

Los últimos resultados de 2 de Mayo como local son alentadores para Alianza Lima y es que en sus dos últimos partidos no pudieron conseguir una victoria; tras un empate y una derrota.

Próximos partidos de Alianza Lima

Tras volver a Perú, Alianza Lima tendrá que trabajar en el partido ante Comerciantes Unidos y luego volver a enfocarse en la Libertadores en el partido de vuelta que se jugará en Matute. De lograr superar la llave, el elenco blanquiazul continuará con su sueño internacional