¿Lo vende? Alianza Lima tomó fuerte decisión con Alan Cantero ante ofertas del extranjero

En la agónica victoria de Alianza Lima ante Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1, todos los flashes apuntaron a Alan Cantero, quien anotó un golazo de tiro libre, confirmando el buen nivel que había mostrado en la pretemporada. A estas alturas no sorprendería que equipos del extranjero estén tras sus pasos.

Recordemos que el argentino ya había marcado goles ante Independiente y Colo Colo; además tuvo una destacada actuación en la Noche Blanquiazul ante Inter Miami, todo esto en los encuentros de preparación.

De acuerdo a lo informado por el periodista José Varela en el programa, Alianza Lima ha decidido cotizar en 2,5 millones a Alan Cantero, esto protogiéndose ante posibles ofertas sobre clubes del exterior.

"Alianza Lima lo ha tasado en 2,5 millones de dólares. El club compró el 80% del pase por 650 mil dólares y tiene contrato hasta fines de 2028. Club que lo quiera va a tener que pagar 2,5 millones de dólares", dijo el comunicado en el programado #ModoFútbol, que se emite en Linkeados por YouTube.

Alan Cantero y sus números en Alianza Lima

En 32 partidos que disputó con camiseta de Alianza Lima en 2025, Alan Cantero marcó seis goles y sumó seis asistencias. En esta temporada, ya con un partido suma un tanto.

Alan Cantero viene destacando con camiseta de Alianza Lima.

Alan Cantero: clubes donde ha jugado

Salvo Alianza Lima, Alan Cantero solo ha jugado en equipos de su natal Argentina: Sportivo Peñarol, Godoy Cruz, Estudiantes de Caseros y Barracas Central.