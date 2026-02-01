Jugador de Alianza Lima recibió importante noticia sobre su futuro: "Notificación de la FIFA"

Alianza Lima se viene preparando para su debut oficial en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo. El cuadro blanquiazul viene de conseguir una gran victoria de 2-1 contra Sport Huancayo que los llena de confianza a poco del próximo duelo internacional frente a los paraguayos.

Futbolista de Alianza Lima recibió importante noticia de la FIFA

En medio de este panorama, la cuenta especializada en fútbol ecuatoriano, MrOFF, sorprendió a todos los hinchas ya que, a través de sus redes sociales informó una importante noticia respecto a un actual integrante del plantel victoriano. Nos referimos a Jairo Vélez.

Jairo Vélez es pieza clave en el once de Alianza Lima esta temporada/Foto: LÍBERO

Sucede que, en los últimos días, el exmediocampista de Universitario conoció que la FIFA aprobó su cambio de federación, razón por la cual, ya está habilitado para ser convocado por la 'Bicolor'. Todo ello acontece en medio del buen presente que vive el volante ofensivo en el 'equipo del pueblo'.

"El volante Jairo Vélez, nacido en El Carmen (Manabí), ha recibido la notificación de la FIFA de cambio de federación y podrá representar a la selección peruana. El futbolista ha completado cinco años de residencia en el vecino país del sur y cumplido los requisitos para ser tomado en cuenta", señaló MrOFF en 'X'.

Jairo Vélez ya puede representar a la selección peruana/Foto: X

Jairo Vélez se nacionalizó como peruano en 2024

En septiembre de 2024, el exvolante del elenco 'Poeta' obtuvo su nacionalización como peruano y con eso, dejó de ocupar plaza de extranjero en el conjunto norteño. El trámite se cumplió después de que el deportista cumplió con los cinco años de residencia ininterrumpida en suelo nacional.

Jairo Vélez recibió su nacionalización peruana/Foto: Club César Vallejo

Vélez tuvo su primera experiencia en el balompié nacional con el Club César Vallejo de Trujillo, donde llegó en el 2020 y permaneció hasta 2024. Posteriormente, el también mediapunta fichó por Universitario, escuadra en la que poco a poco consolidó su nivel y se convirtió en elemento fundamental dentro del once. Mientras tanto, desde esta temporada, el destacado jugador pasó a las filas de Alianza Lima con un contrato hasta fines de 2028.