Pablo Lavandeira dio sorpresiva respuesta sobre un posible regreso a Alianza Lima: "Mi meta es..."
En la temporada pasada, Alianza Lima tuvo que despedirse de importantes figuras del plantel y entre ellos estuvo Pablo Lavandeira, quien ahora juega en FC Cajamarca.
Alianza Lima hizo una reestructuración de su equipo para afrontar la Liga 1 2026 y también alcanzar la clasificación a la fase de grupos. Uno de los que no estaba dentro de los planes de la dirigencia para renovar su contrato fue Pablo Lavandeira. El jugador tuvo que dejar el club a pesar del apoyo de los hinchas y actualmente se desempeña en FC Cajamarca, al igual de Hernán Barcos. Sin embargo, su regreso con la camiseta blanquiazul no sonaría tan descabellado.
Durante su etapa en Alianza Lima, Pablo Lavandeira se ganó el cariño de los hinchas blanquiazules y aunque se creía que continuaría con el equipo, finalmente no fue así. Actualmente es jugador de Cajamarca, pero no descartó por completo su regreso al elenco 'Íntimo'.
Pablo Lavandeira no descartó su regreso a Alianza Lima
Durante una entrevista con 'Teledeportes', Pablo Lavandeira recordó su pasado en Alianza Lima, habló de por qué no se concretó su renovación con el club y también sorprendió al dejar la puerta abierta para un posible retorno a La Victoria.
"Hoy mi meta principal es brindarme al máximo para FC Cajamarca. Mi profesionalismo hace que trabaje día a día para dar lo mejor en ese aspecto y ya lo otro el tiempo lo dirá", sostuvo el jugador de 35 años.
Pablo Lavandeira revela por qué no renovó con Alianza Lima
El experimentado jugador explicó que su no continuidad vistiendo la camiseta de Alianza Lima se debe a decisiones netamente deportivas. "Consideraron que no debía continuar. El club no son las personas que están en el momento sino los hinchas y me voy con la felicidad de haber disfrutado y dado lo mejor de mí", indicó.
Asimismo, el exjugador de Alianza Lima también sostuvo que no guarda ningún rencor a la dirigencia del club por no haberlo llamado para renovar. "No me resentí, esto es fútbol. Ya soy un tipo bastante grande, no tomo nada a persona sino simplemente como una decisión deportiva. Quién sabe y capaz que en algún momento el tiempo haga que vuelva para allá", agregó.
