Medio ecuatoriano dio firme calificativo sobre Jairo Vélez tras autorización de FIFA: "Jugador con..."

Jairo Vélez, uno de los flamantes refuerzos de Alianza Lima esta temporada, recibió la notificación de la FIFA sobre su cambio oficial de federación para quedar habilitado y ser convocado por la selección peruana. Todo ello se produce luego de que el volante ofensivo haya jugado por más de 5 años en el Perú.

Medio de Ecuador dio firme calificativo a Jairo Vélez

Evidentemente, este acontecimiento generó reacción en Ecuador, por lo que uno de los principales medios de comunicación de dicho país calificó al mediocampista de 30 años señalando que posee una breve, pero importante trayectoria en el balompié nacional.

"La noticia marca un giro importante en la carrera del futbolista, quien ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el fútbol peruano, donde logró consolidarse y ganar continuidad. Su habilitación amplía las opciones ofensivas del seleccionado peruano, que ahora suma a un jugador con conocimiento del medio local y experiencia en la liga", precisó Ecuagol en su sitio web oficial.

Prensa de Ecuador se pronuncia tras cambio de federación del futbolista Jairo Vélez

Bajo ese escenario, también precisaron que esta notificación fue aprobada por el organismo rector del fútbol mundial en vista de que hasta la fecha el futbolista no afrontó ningún duelo de carácter oficial con la 'Tri'. Ante ello, ahora el nuevo estratega de la 'Bicolor', Mano Menezes podría citarlo en un eventual llamado con el combinado patrio.

"El cambio fue posible debido a que Vélez no disputó partidos oficiales con la selección mayor de Ecuador, condición clave para que el máximo organismo del fútbol mundial autorice la modificación de federación. De esta manera, el atacante queda plenamente disponible para ser convocado por la Blanquirroja en futuras competencias oficiales", acotaron.

Valor en el mercado de Jairo Vélez

Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores en todo el mundo indica que actualmente el mediocampista Jairo Vélez está tasado en 600 mil euros en el mercado de pases tras su presente con los blanquiazules.