Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 25 de abril. Barcelona visitará a Getafe en un duelo donde puede definir el título de LaLiga. En la Premier League, Arsenal recibirá a Newcastle en un partidazo. Por la Liga 1, Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos. Horarios y dónde ver EN VIVO los encuentros.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Moquegua vs. FC Cajamarca
|L1 MAX
|15:30
|Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal
|L1 MAX
|19:00
|Sport Boys vs. Juan Pablo II
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:30
|Augsburgo vs. Eintracht Fráncfort
|Disney Plus
|8:30
|Colonia vs. Bayer Leverkusen
|Disney Plus
|8:30
|Heidenheim vs. St. Pauli
|Disney Plus
|8:30
|Mainz vs. Bayer Múnich
|ESPN 2 y Disney Plus
|8:30
|Wolfsburgo vs. Borussia M’gladbach
|Disney Plus
|11:30
|Hamburgo vs. Hoffenheim
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:00
|Alavés vs. Mallorca
|ESPN y Disney Plus
|9:15
|Getafe vs. Barcelona
|ESPN y Disney Plus
|11:30
|Valencia vs. Girona
|DGO
|14:00
|Atlético de Madrid vs. Athletic Club
|DGO
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Lyon vs. Auxerre
|Disney Plus
|12:00
|Angers vs. PSG
|ESPN 2 y Disney Plus
|14:05
|Toulouse vs. Mónaco
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:30
|Fulham vs. Aston Villa
|ESPN 2 y Disney Plus
|9:00
|Liverpool vs. Crystal Palace
|Disney Plus
|9:00
|West Ham vs. Everton
|Disney Plus
|9:00
|Wolves vs. Tottenham
|Disney Plus
|11:30
|Arsenal vs. Newcastle
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Parma vs. Pisa
|Disney Plus
|11:00
|Bolonia vs. Roma
|ESPN 4 y Disney Plus
|13:45
|Verona vs. Lecce
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Llacuabamba vs. ADA Jaen
|Nativa
|15:00
|Santos vs. Sport Huancayo
|—
|15:30
|Carlos Mannucci vs. San Marcos
|—
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Estudiantes La Plata vs. Talleres
|1XBet
|17:15
|Sarmiento vs. Tigre
|1XBet
|19:30
|River Plate vs. Aldosivi
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Nacional Potosí vs. GV San José
|Bet365
|16:15
|Academia del Balompié vs. Blooming
|Bet365
|18:30
|Guabirá vs. Always Ready
|Bet365
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Bahia vs. Santos
|Bet365
|16:30
|Botafogo vs. Internacional
|Bet365
|16:30
|Remo vs. Cruzeiro
|Bet365
|19:00
|Sao Paulo vs. Mirassol
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Ñublense vs. O’Higgins
|Bet365
|17:00
|U de Chile vs. U Católica
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Atlético Bucaramanga vs. Jaguares de Córdoba
|Win Play
|16:00
|Pereira vs. Atlético Nacional
|Win Play
|18:10
|Deportivo Cali vs. América de Cali
|Win Play
|20:30
|DIM vs. Fortaleza
|Win Play
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:45
|Mushuc Runa vs. Dep. Cuenca
|Zapping Sports
|14:10
|IDV vs. Leones del Norte
|Zapping Sports
|17:00
|Emelec vs. LDU
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Toronto FC vs. Atlanta Utd.
|Apple TV y MLS Season Pass
|13:30
|CF Montreal vs. New York City
|Apple TV y MLS Season Pass
|15:45
|Minnesota United vs. Los Angeles FC
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|Cincinnati vs. New York Red Bulls
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|Columbus Crew vs. Philadelphia Union
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|DC United vs. Orlando City
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|Inter Miami vs. New England Revolution
|Apple TV y MLS Season Pass
|19:30
|Austin FC vs. Houston Dynamo
|Apple TV y MLS Season Pass
|19:30
|Chicago Fire vs. Sporting Kansas City
|Apple TV y MLS Season Pass
|19:30
|Nashville vs. Charlotte
|Apple TV y MLS Season Pass
|19:30
|St. Louis City vs. San Jose Earthquakes
|Apple TV y MLS Season Pass
|20:30
|San Diego FC vs. Portland Timbers
|Apple TV y MLS Season Pass
|21:30
|Seattle Sounders vs. FC Dallas
|Apple TV y MLS Season Pass
|21:30
|Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids
|Apple TV y MLS Season Pass
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canale
|18:00
|Pachuca vs. Pumas UNAM
|ViX
|18:00
|Tigres UANL vs. Mazatlán
|1xBet
|20:00
|Toluca vs. León
|ViX
|20:07
|Guadalajara vs. Tijuana
|1xBet
|22:00
|América vs. Atlas
|1xBet
|22:00
|Juárez vs. Atlético de San Luis
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Alianza vs. Árabe Unido
|Bet365
|20:00
|Plaza Amador vs. UMECIT
|Bet365
|20:00
|Sporting SM vs. Tauro
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:45
|Sp. Luqueño vs. Sportivo Trinidense
|Bet365
|18:00
|Libertad vs. Olimpia
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|UNSAAC vs. Mannucci
|15:00
|Universitario vs. Sporting Cristal
Partidos de hoy por la Liga Uruguaya
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Juventud vs. Liverpool Montevideo
|Disney Plus
|13:30
|Maldonado vs. Albion
|Disney Plus
|17:00
|Nacional vs. Danubio
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Anzoategui FC vs. Zamora
|Bet365
|15:00
|Caracas vs. Rayo Zuliano
|Bet365
|15:00
|Deportivo Táchira vs. Carabobo
|Bet365
|15:00
|Metropolitanos vs. Estudiantes M.
|Bet365
|15:00
|Monagas vs. Puerto Cabello
|Bet365
|15:00
|Portuguesa vs. Universidad Central
|Bet365
|15:00
|Trujillanos vs. La Guaira
|Bet365
Horarios en Colombia, Ecuador y Perú.