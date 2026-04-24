Partidos de hoy EN VIVO, sábado 25 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol por TV

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 25 de abril con el Barcelona vs. Getafe. Horarios y canales de TV.

Programación de partidos que se realizarán hoy sábado 25 de abril. | Composición Líbero
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 25 de abril. Barcelona visitará a Getafe en un duelo donde puede definir el título de LaLiga. En la Premier League, Arsenal recibirá a Newcastle en un partidazo. Por la Liga 1, Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos. Horarios y dónde ver EN VIVO los encuentros.

Néstor Gorosito cerca de firmar con histórico club tras su paso por Alianza Lima.

PUEDES VER: Néstor Gorosito, ex Alianza, puede retumbar el mercado firmando por histórico club: "Experiencia"

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00Moquegua vs. FC CajamarcaL1 MAX
15:30Comerciantes Unidos vs. Sporting CristalL1 MAX
19:00Sport Boys vs. Juan Pablo IIL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
8:30Augsburgo vs. Eintracht FráncfortDisney Plus
8:30Colonia vs. Bayer LeverkusenDisney Plus
8:30Heidenheim vs. St. PauliDisney Plus
8:30Mainz vs. Bayer MúnichESPN 2 y Disney Plus
8:30Wolfsburgo vs. Borussia M’gladbachDisney Plus
11:30Hamburgo vs. HoffenheimDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
7:00Alavés vs. MallorcaESPN y Disney Plus
9:15Getafe vs. BarcelonaESPN y Disney Plus
11:30Valencia vs. GironaDGO
14:00Atlético de Madrid vs. Athletic ClubDGO

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
8:00Lyon vs. AuxerreDisney Plus
12:00Angers vs. PSGESPN 2 y Disney Plus
14:05Toulouse vs. MónacoESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
6:30Fulham vs. Aston VillaESPN 2 y Disney Plus
9:00Liverpool vs. Crystal PalaceDisney Plus
9:00West Ham vs. EvertonDisney Plus
9:00Wolves vs. TottenhamDisney Plus
11:30Arsenal vs. NewcastleDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
8:00Parma vs. PisaDisney Plus
11:00Bolonia vs. RomaESPN 4 y Disney Plus
13:45Verona vs. LecceESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

HorariosPartidosCanales
13:00Llacuabamba vs. ADA JaenNativa
15:00Santos vs. Sport Huancayo
15:30Carlos Mannucci vs. San Marcos

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Estudiantes La Plata vs. Talleres1XBet
17:15Sarmiento vs. Tigre1XBet
19:30River Plate vs. AldosiviESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Nacional Potosí vs. GV San JoséBet365
16:15Academia del Balompié vs. BloomingBet365
18:30Guabirá vs. Always ReadyBet365

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
16:30Bahia vs. SantosBet365
16:30Botafogo vs. InternacionalBet365
16:30Remo vs. CruzeiroBet365
19:00Sao Paulo vs. MirassolBet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
14:00Ñublense vs. O’HigginsBet365
17:00U de Chile vs. U CatólicaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
14:00Atlético Bucaramanga vs. Jaguares de CórdobaWin Play
16:00Pereira vs. Atlético NacionalWin Play
18:10Deportivo Cali vs. América de CaliWin Play
20:30DIM vs. FortalezaWin Play

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
11:45Mushuc Runa vs. Dep. CuencaZapping Sports
14:10IDV vs. Leones del NorteZapping Sports
17:00Emelec vs. LDUZapping Sports

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
12:00Toronto FC vs. Atlanta Utd.Apple TV y MLS Season Pass
13:30CF Montreal vs. New York CityApple TV y MLS Season Pass
15:45Minnesota United vs. Los Angeles FCApple TV y MLS Season Pass
18:30Cincinnati vs. New York Red BullsApple TV y MLS Season Pass
18:30Columbus Crew vs. Philadelphia UnionApple TV y MLS Season Pass
18:30DC United vs. Orlando CityApple TV y MLS Season Pass
18:30Inter Miami vs. New England RevolutionApple TV y MLS Season Pass
19:30Austin FC vs. Houston DynamoApple TV y MLS Season Pass
19:30Chicago Fire vs. Sporting Kansas CityApple TV y MLS Season Pass
19:30Nashville vs. CharlotteApple TV y MLS Season Pass
19:30St. Louis City vs. San Jose EarthquakesApple TV y MLS Season Pass
20:30San Diego FC vs. Portland TimbersApple TV y MLS Season Pass
21:30Seattle Sounders vs. FC DallasApple TV y MLS Season Pass
21:30Vancouver Whitecaps vs. Colorado RapidsApple TV y MLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanale
18:00Pachuca vs. Pumas UNAMViX
18:00Tigres UANL vs. Mazatlán1xBet
20:00Toluca vs. LeónViX
20:07Guadalajara vs. Tijuana1xBet
22:00América vs. Atlas1xBet
22:00Juárez vs. Atlético de San Luis1xBet

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HorariosPartidosCanales
20:00Alianza vs. Árabe UnidoBet365
20:00Plaza Amador vs. UMECITBet365
20:00Sporting SM vs. TauroBet365

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:45Sp. Luqueño vs. Sportivo TrinidenseBet365
18:00Libertad vs. OlimpiaBet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
12:30UNSAAC vs. Mannucci
15:00Universitario vs. Sporting Cristal

Partidos de hoy por la Liga Uruguaya

HorariosPartidosCanales
10:00Juventud vs. Liverpool MontevideoDisney Plus
13:30Maldonado vs. AlbionDisney Plus
17:00Nacional vs. DanubioDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
15:00Anzoategui FC vs. ZamoraBet365
15:00Caracas vs. Rayo ZulianoBet365
15:00Deportivo Táchira vs. CaraboboBet365
15:00Metropolitanos vs. Estudiantes M.Bet365
15:00Monagas vs. Puerto CabelloBet365
15:00Portuguesa vs. Universidad CentralBet365
15:00Trujillanos vs. La GuairaBet365

Horarios en Colombia, Ecuador y Perú.

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Néstor Gorosito, ex Alianza, puede retumbar el mercado firmando por histórico club: "Experiencia"

  2. Partidos de hoy EN VIVO, sábado 25 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol por TV

Notas Recomendadas

