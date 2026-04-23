Néstor Gorosito, ex Alianza, puede retumbar el mercado firmando por histórico club: "Experiencia"
Tras su paso por Alianza Lima, histórico club quiere contratar a Néstor Gorosito. Indican que 'Pipo' es un DT de peso y que tiene experiencia.
En el 2025, Alianza Lima decidió apostar por Néstor Gorosito como su entrenador. Si bien ‘Pipo’ cumplió en el ámbito internacional, donde llevó a los blanquiazules a superar todas las fases previas del campeonato para acceder a la zona de grupos, fue cuestionado porque descuidó el campeonato local.
Tras quedar como Perú 4 para la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima decidió dar por finalizado el contrato con Gorosito. Ahora, indican que Néstor Gorosito es opción para dirigir a Bolívar.
Según el periodista Agustín Suárez, Néstor ‘Pipo’ Gorosito es uno de los nombres que fue ofrecido para ser el entrenador de Bolívar.
Néstor Gorosito dejó Alianza Lima y su futuro estaría en histórico club.
El comunicador resaltó que Gorosito es un entrenador de experiencia y resaltó que realizó una gran campaña en la Copa Libertadores con Alianza Lima en el 2025, puntualizando que eliminó a Boca Juniors del campeonato continental.
“Gran campaña en Libertadores (elimina a Boca por penales en La Bombonera). Experiencia le sobra: Olimpia, River, San Lorenzo, Tigre, fútbol español. DT de peso”, expresó Suárez.
Néstor Gorosito es opción en Bolívar.
¿Néstor Gorosito llegará a Universitario?
En redes sociales, fanáticos especularon que Néstor Gorosito es un técnico ideal para Universitario. Sin embargo, Gustavo Peralta descartó la llegada de ‘Pipo’ al cuadro blanquiazul.
“No creo que esté en los planes. Le gustaba a Jean Ferrari, en su momento”, expresó el comunicador en Colectivo World de YouTube.
