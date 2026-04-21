Néstor Gorosito y su remota posibilidad de llegar a Universitario: "Le gustaba..."

Universitario sigue buscando director técnico tras confirmarse la salida de Javier Rabanal por malos resultados. A raíz de ello han surgido bastantes nombres y algunos de ellos han declinado en las últimas horas. Sin embargo, recientemente los hinchas sorprendieron al mencionar a Néstor Gorosito, ex Alianza Lima, y el periodista Gustavo Peralta tuvo un firme comentario al respecto. ¿Llega a Ate?

Resulta que, durante la transmisión más reciente del programa ‘Pepas de la PM’, vía Colectivo World de YouTube, el mencionado comunicador leyó un comentario de la afición en el que pedían al ‘Pipo’ como entrenador en la ‘U’. Recordemos que el estratega argentino la campaña pasada llegó hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana con los blanquiazules, pero no le renovaron contrato debido a que quedó cuarto en la Liga 1.

“Gorosito, no creo que esté en los planes”, indicó Gustavo Peralta, aunque mencionaron en el programa que era “le gustaba Jean Ferrari en su momento”, cuando este lo tuvo en cuenta para que sea el director técnico de la selección peruana. Por ello, podría ser que en Universitario de Deportes aún tomen en cuenta los gustos de su antiguo administrador y haya un acercamiento, pero de momento no hay ningún acercamiento oficial.

Vale precisar que Néstor Gorosito la temporada pasada estuvo muy ligado a Alianza Lima, ganándose en su momento el cariño absoluto de la hinchada blanquiazul. Sin embargo, no se fue de Matute en los mejores términos y no sería imposible verlo defendiendo los colores del eterno rival. Actualmente el famoso ‘Pipo’ no se encuentra dirigiendo algún club.

Trayectoria de Néstor Gorosito

Estos han sido sus clubes como entrenador: