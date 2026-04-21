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CONAR publicó los audios del VAR en penal no cobrado a Universitario: "El penal existe, pero..."

¡Polémica! La CONAR hizo público los audios del VAR durante el penal que no le cobraron a Universitario ante Melgar por el partido de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
CONAR publicó los audios del polémico penal que no le cobraron a Williams Riveros.
CONAR publicó los audios del polémico penal que no le cobraron a Williams Riveros. | Foto: captura/CONAR
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La polémica está servida. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) reveló como siempre los audios del VAR y aseguró que sí existió penal a favor de Universitario de Deportes durante el partido ante Melgar, el cual se jugó la semana pasada en el Estadio Monumental de la UNSA. Sin embargo, la infracción no se cobró porque previamente hubo posición adelantada de César Inga, causando que los cremas pierdan 2-1 y se compliquen en el Torneo Apertura 2026.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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