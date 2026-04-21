- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Real Madrid vs. Alavés
- Tabla Liga 1 2026
- Alianza Lima vs San Martín vóley
CONAR publicó los audios del VAR en penal no cobrado a Universitario: "El penal existe, pero..."
¡Polémica! La CONAR hizo público los audios del VAR durante el penal que no le cobraron a Universitario ante Melgar por el partido de la Liga 1 2026.
La polémica está servida. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) reveló como siempre los audios del VAR y aseguró que sí existió penal a favor de Universitario de Deportes durante el partido ante Melgar, el cual se jugó la semana pasada en el Estadio Monumental de la UNSA. Sin embargo, la infracción no se cobró porque previamente hubo posición adelantada de César Inga, causando que los cremas pierdan 2-1 y se compliquen en el Torneo Apertura 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90