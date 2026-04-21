CONAR publicó los audios del VAR en penal no cobrado a Universitario: "El penal existe, pero..."

La polémica está servida. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) reveló como siempre los audios del VAR y aseguró que sí existió penal a favor de Universitario de Deportes durante el partido ante Melgar, el cual se jugó la semana pasada en el Estadio Monumental de la UNSA. Sin embargo, la infracción no se cobró porque previamente hubo posición adelantada de César Inga, causando que los cremas pierdan 2-1 y se compliquen en el Torneo Apertura 2026.