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Los Chankas vs Cienciano: fecha, hora y canal confirmado por la punta del Torneo Apertura 2026

¡Partidazo por el liderato del Torneo Apertura! Los Chankas recibirá a Cienciano en Andahuaylas por el choque pendiente de la fecha 10.

Gary Huaman
Los Chankas recibirá a Cienciano en Andahuaylas por la fecha 10 del Torneo Apertura.
Los Chankas recibirá a Cienciano en Andahuaylas por la fecha 10 del Torneo Apertura. | Foto: composición Líbero/Liga 1
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Se viene un tremendo partidazo por la punta del Torneo Apertura. Los Chankas, uno de los líderes de la Liga 1 2026 con 26 unidades, recibirá a Cienciano, que se encuentra en la tercera casilla con 22 puntos, por el duelo pendiente de la fecha 10. En la siguiente nota podrás revisar la fecha, hora y canal confirmado de este enfrentamiento.

Los Chankas y Alianza Lima actualmente lideran la tabla del Torneo Apertura.

PUEDES VER: Figura de Los Chankas 'minimizó' goleada de Alianza Lima y lanzó fuerte advertencia: "Podemos ganarle"

Los Chankas es el único club que se mantiene invicto en el torneo peruano, pues tras 10 partidos jugados, ha ganado en ocho oportunidades y ha empatado los otros dos. Además, ha encadenado siete victorias consecutivas, superando a grandes rivales como Sporting Cristal, Universitario y FBC Melgar.

Por su parte, Cienciano marcha en la tercera casilla y llegará a este compromiso con el objetivo de no solo ‘tumbarse’ el invicto de los guerreros andahuaylinos, sino también ponerse a un punto de ambos líderes (Los Chankas y Alianza Lima). De 10 partidos jugados, el Papá de América ha triunfado en siete de ellos, empató uno y perdió dos.

¿Cuándo juegan Los Chankas vs Cienciano por la Liga 1 2026?

Los Chankas vs Cienciano jugarán este jueves 23 de abril en el Estadio de Los Chankas por la fecha 10 del Torneo Apertura.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Cienciano por la Liga 1 2026?

El duelo entre Los Chankas vs Cienciano está pactado para que empiece a partir de las 3.00 p. m.

¿Dónde ver Los Chankas vs Cienciano por la Liga 1 2026?

La transmisión del Los Chankas vs Cienciano estará a cargo del canal L1 Max que puede ser visto en cableoperadoras como DirecTV, Movistar, Best Cable y Claro TV, entre otros. Si quieres verlo vía streaming, puedes verlo en L1 Play.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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