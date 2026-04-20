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Figura de Cienciano advirió a Los Chankas y apuntó con bajarlo de la punta: "Va a ser clave"

Cienciano también se metió a la pelea por el Torneo Apertura y este jueves enfrentará a Los Chankas en un partido pendiente por la fecha 10.

Gary Huaman
Cienciano se encuentra en la tercera casilla de la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
Cienciano se encuentra en la tercera casilla de la tabla de posiciones del Torneo Apertura. | Foto: composición Líbero
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No solo Alianza Lima y Los Chankas están peleando el título del Torneo Apertura, sino también Cienciano. El conjunto cusqueño se encuentra en el tercer lugar con 22 puntos, cuatro menos que los dos líderes, y precisamente este jueves se enfrentarán a los Guerreros de Andahuaylas en el partido pendiente de la décima jornada.

Los Chankas y Alianza Lima actualmente lideran la tabla del Torneo Apertura.

PUEDES VER: Figura de Los Chankas 'minimizó' goleada de Alianza Lima y lanzó fuerte advertencia: "Podemos ganarle"

En diálogo con el podcast de YouTube ‘¿Eres o te haces?’, el arquero de Cienciano, Ítalo Espinoza, habló sobre lo que significará este partido y advirtió que será un duelo clave para ver si es que pueden bajarse a Los Chankas del primer lugar y meterse de lleno a la pelea por el Torneo Apertura.

Nosotros lo vemos con mucho optimismo y este jueves se va a definir prácticamente si se alejan o si nos acercamos mucho más. Ese partido va a ser clave para ver si nos da para ganar el Apertura o no, entonces, estamos apuntando a eso, venimos con mucha confianza, venimos de un buen ritmo futbolístico internacional y creo que también eso es un extra”, empezó declarando.

Luego, cuando fue consultado sobre el complicado fixture que le toca a Cienciano, primero ante Los Chankas en Andahuaylas y después contra UTC en Cajamarca, Espinoza señaló que tienen el equipo necesario para sacar puntos en condición de visita.

Vienen dos partidos complicados y fuera de casa, ahora último creo que no hemos salido fuera de casa, solo por la Copa, y bueno, nosotros nos estamos enfocados en ganar los puntos de local, donde tampoco se hace fácil, pero lo hemos hecho. Ahora falta ratificar de visita si queremos ganar el Apertura. Tenemos que sacarlo adelante”, sentenció.

¿Cuándo juegan Los Chankas vs Cienciano?

El partido entre Los Chankas vs Cienciano por la décima fecha del Torneo Apertura se jugará este jueves 23 de abril a partir de las 3.00 p. m. en Andahuaylas.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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