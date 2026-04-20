Figura de Cienciano advirió a Los Chankas y apuntó con bajarlo de la punta: "Va a ser clave"

No solo Alianza Lima y Los Chankas están peleando el título del Torneo Apertura, sino también Cienciano. El conjunto cusqueño se encuentra en el tercer lugar con 22 puntos, cuatro menos que los dos líderes, y precisamente este jueves se enfrentarán a los Guerreros de Andahuaylas en el partido pendiente de la décima jornada.

En diálogo con el podcast de YouTube ‘¿Eres o te haces?’, el arquero de Cienciano, Ítalo Espinoza, habló sobre lo que significará este partido y advirtió que será un duelo clave para ver si es que pueden bajarse a Los Chankas del primer lugar y meterse de lleno a la pelea por el Torneo Apertura.

“Nosotros lo vemos con mucho optimismo y este jueves se va a definir prácticamente si se alejan o si nos acercamos mucho más. Ese partido va a ser clave para ver si nos da para ganar el Apertura o no, entonces, estamos apuntando a eso, venimos con mucha confianza, venimos de un buen ritmo futbolístico internacional y creo que también eso es un extra”, empezó declarando.

Luego, cuando fue consultado sobre el complicado fixture que le toca a Cienciano, primero ante Los Chankas en Andahuaylas y después contra UTC en Cajamarca, Espinoza señaló que tienen el equipo necesario para sacar puntos en condición de visita.

“Vienen dos partidos complicados y fuera de casa, ahora último creo que no hemos salido fuera de casa, solo por la Copa, y bueno, nosotros nos estamos enfocados en ganar los puntos de local, donde tampoco se hace fácil, pero lo hemos hecho. Ahora falta ratificar de visita si queremos ganar el Apertura. Tenemos que sacarlo adelante”, sentenció.

¿Cuándo juegan Los Chankas vs Cienciano?

El partido entre Los Chankas vs Cienciano por la décima fecha del Torneo Apertura se jugará este jueves 23 de abril a partir de las 3.00 p. m. en Andahuaylas.