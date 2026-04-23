Alianza Lima o Chankas: quién tiene el fixture más difícil y fácil en lo que resta del Apertura

La lucha por el liderato del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 se ha puesto más emocionante tras la victoria agónica que consiguió Chankas sobre Cienciano en Andahuaylas. Y es que esto significó alejarse de sus más cercanos perseguidores en la tabla de posiciones, especialmente de un Alianza Lima que es segundo.

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En el lapso de una semana se jugaron dos fechas (la 10 y 11) y los grandes ganadores fueron los ‘Guerreros’ y ‘Blanquiazules’, ya que sumaron 6 puntos cada uno y prácticamente el título del Torneo Apertura 2026 se decidirá entre ambos equipos.

Al revisar el fixture de partidos que queda, se observa que los ‘Íntimos’ tienen un panorama más complicado que el conjunto andahuaylino, ya que tiene dos salidas a altura y el camino tendrá como rival a Sporting Cristal en Matute.

Por su parte, Chankas tiene un calendario un poco más accesible debido a que su única salida difícil será cuando viaje a Lima para enfrentar a los dirigidos por Pablo Guede, luego de eso disputará todos los encuentros en la altura, lo cual es muy favorable para los pupilos de Walter Paolella.

¿Qué partidos le quedan a Alianza Lima y Chankas en el Torneo Apertura 2026?

Fixture que le queda a Alianza Lima

Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima

Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima

Fecha 16: Alianza Lima vs. Chankas

Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima

Fixture que le queda a Chankas