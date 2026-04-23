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Alianza Lima o Chankas: quién tiene el fixture más difícil y fácil en lo que resta del Apertura
Tras finalizar las fechas 10 y 11 del Torneo Apertura 2026 de Liga 1, Alianza Lima y Chankas tienen una diferencia de 3 puntos. Conoce el fixture que le resta a ambos.
La lucha por el liderato del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 se ha puesto más emocionante tras la victoria agónica que consiguió Chankas sobre Cienciano en Andahuaylas. Y es que esto significó alejarse de sus más cercanos perseguidores en la tabla de posiciones, especialmente de un Alianza Lima que es segundo.
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En el lapso de una semana se jugaron dos fechas (la 10 y 11) y los grandes ganadores fueron los ‘Guerreros’ y ‘Blanquiazules’, ya que sumaron 6 puntos cada uno y prácticamente el título del Torneo Apertura 2026 se decidirá entre ambos equipos.
Al revisar el fixture de partidos que queda, se observa que los ‘Íntimos’ tienen un panorama más complicado que el conjunto andahuaylino, ya que tiene dos salidas a altura y el camino tendrá como rival a Sporting Cristal en Matute.
Por su parte, Chankas tiene un calendario un poco más accesible debido a que su única salida difícil será cuando viaje a Lima para enfrentar a los dirigidos por Pablo Guede, luego de eso disputará todos los encuentros en la altura, lo cual es muy favorable para los pupilos de Walter Paolella.
¿Qué partidos le quedan a Alianza Lima y Chankas en el Torneo Apertura 2026?
Fixture que le queda a Alianza Lima
- Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima
- Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua
- Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal
- Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima
- Fecha 16: Alianza Lima vs. Chankas
- Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima
Fixture que le queda a Chankas
- Fecha 12: ADT vs. Chankas
- Fecha 13: Chankas vs. Deportivo Garcilaso
- Fecha 14: Cusco FC vs. Chankas
- Fecha 15: Chankas vs. CD Moquegua
- Fecha 16: Alianza Lima vs. Chankas
- Fecha 17: Chankas vs. UTC
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